La colazione all’italiana, nel Belpaese, è quella che va per la maggiore: cornetto e cappuccino al bar, caffè e biscotti o crostata a casa. Una versione ridotta del breakfast di tipo continentale, che aggiunge anche marmellate, frullati, miele, cereali e frutta.

Ma tutta questa dolcezza come impatta sulla nostra salute, o sui livelli di concentrazione della giornata? Non sempre in modo positivo, cosa che ha segnato un cambio di rotta. Da qualche anno a questa parte, complici anche i trend sulle diete iperproteiche, la colazione salata ha spesso vinto la battaglia contro quella dolce.

Le proteine, come accennato, sono protagoniste di questo pasto, mentre la piccola percentuale di zuccheri è rappresentata da carboidrati complessi, ricchi di fibre. A fare compagnia alla parte solida ci persano liquidi basici: caffè nero, tè o tisane, acqua.

Se pensiamo che sia un sacrificio gratuito rinunciare allo zucchero, dare uno sguardo ai benefici di una colazione salata equilibrata, può farci cambiare idea. Ci sorprenderà vedere quanti lati positivi si celino dietro questa scelta alimentare.

I 5 benefici di una sana colazione salata

Non tutte le colazioni salate sono uguali, questa parentesi va aperta prima di generare incomprensioni. La colazione all’inglese, ad esempio, sebbene salata, non è sostenibile a lungo termine a livello di salute, in quanto troppo carica di carni rosse, colesterolo e grassi.

Il che significa che per essere salutare, una colazione salata deve anche essere studiata per non incidere in modo negativo su cuore e altri organi. Se rispetta tutti i requisiti di completezza nutrizionale e salubrità, ci potrà sostenere in questo modo:

maggiore sazietà nel tempo – rispetto a una colazione troppo zuccherina, una versione più ricca di proteine, grassi buoni e carboidrati complessi, rallenta lo svuotamento gastrico e ci mantiene sazi più a lungo; controllo della glicemia – i carboidrati semplici favoriscono i picchi glicemici, mentre una colazione salata può garantire livelli di energia più stabili nel corso della giornata; riduzione della voglia di snack – se i livelli di zuccheri nel sangue restano stabili, si riduce anche il bisogno di sgranocchiare nel corso della mattinata, evitando snack poco salutari; supporto alla massa muscolare – la colazione salata ha un ottimo contenuto di proteine, che favoriscono il metabolismo basale e la salute muscolare; meno cali di concentrazione – i carboidrati semplici donano energia immediata, vero, ma si bruciano in modo velocissimo, causando i temuti cali di zuccheri e attenzione. La colazione salata garantisce un rilascio di energia costante, riducendo la sonnolenza dopo pasto e mantenendoci più svegli nel corso della mattinata.

Colazione salata: cosa mangiare

E arriviamo al punto focale del nostro discorso, il menu completo per iniziare la giornata con il piede giusto. Un elenco di opzioni alimentari per una colazione salata che nutre mente, corpo e sfrutta tutti i benefici visti in precedenza.

Le uova sono un superfood a cui, salvo indicazioni mediche contrarie, non dovremmo rinunciare. Un uovo alla coque o in camicia, magari accompagnato da un avocado toast, ci permette di fare il pieno di proteine e grassi buoni, senza rinunciare ai carboidrati.

Il pane è meglio sceglierlo di grano 100% integrale, o di farro o segale, opzioni ricche di fibre che rallentano l’assorbimento degli zuccheri. Se alle uova preferiamo il pesce, il salmone alla piastra è una buona opzione, fonte di preziosi acidi grassi omega-3 e proteine.

Se invece preferiamo una colazione più veloce, lo yogurt greco senza zuccheri aggiunti o una ricotta fresca sono deliziosi. Li possiamo accompagnare con due fette di pane integrale tostato e insaporire con granella di mandorle.

E ancora, ottimo anche il porridge di avena salato, fonte di beta-glucani e ricco di carboidrati complessi. Per le bevande, latte scremato, caffè non zuccherato, tè e infusi non dolcificati, o semplice acqua, sono le opzioni migliori per completare il pasto.