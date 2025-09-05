La corrente atlantica che porta calore in Europa e stabilizza il clima mondiale potrebbe fermarsi già dal 2055. Lo dice uno studio pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Oceans, che ha analizzato venticinque modelli climatici. Se questo motore si arrestasse, le conseguenze sarebbero drammatiche: inverni gelidi in Europa, raccolti agricoli ridotti, mari più alti lungo la costa est degli Stati Uniti e monsoni fuori controllo in Africa e Asia.

L’Europa tra gelo, tempeste e raccolti in calo

La circolazione meridionale atlantica, conosciuta come AMOC, è un sistema di correnti che trasporta calore dai tropici verso il Nord Atlantico. Lì le acque si raffreddano, diventano più dense e affondano nei fondali oceanici, per poi tornare lentamente verso sud. Questo ciclo mantiene in equilibrio il clima europeo e influenza le stagioni delle piogge in molte parti del mondo.

Secondo le simulazioni, se le emissioni di gas serra continueranno agli attuali livelli, la corrente potrebbe collassare intorno al 2063. In uno scenario peggiore, con emissioni raddoppiate entro il 2050, il collasso arriverebbe già nel 2055. La probabilità che accada entro la fine del secolo è stimata intorno al cinquanta per cento, un dato che fino a pochi anni fa sembrava impensabile.

Per l’Europa le conseguenze sarebbero immediate e tangibili. Senza il calore portato dalla Corrente del Golfo, il continente si troverebbe esposto a inverni molto più rigidi e a tempeste atlantiche più frequenti. I modelli indicano anche una riduzione delle precipitazioni fino al trenta per cento, con effetti pesanti sull’agricoltura. Le coltivazioni di cereali, frutta e verdura verrebbero compromesse e la produzione agricola subirebbe un crollo con ripercussioni dirette sui prezzi e sulla sicurezza alimentare.

L’Italia non resterebbe fuori da questo scenario. Con piogge meno regolari e stagioni più instabili, le regioni agricole del Nord e del Sud dovrebbero affrontare un contesto sempre più difficile. Le gelate improvvise potrebbero danneggiare le colture e l’intero sistema agricolo sarebbe messo sotto pressione.

Stati Uniti sott’acqua e monsoni fuori controllo

Il collasso della corrente atlantica avrebbe effetti devastanti anche oltre l’Europa. La costa orientale degli Stati Uniti è tra le aree più esposte: il ridistribuirsi delle masse d’acqua oceaniche porterebbe a un innalzamento molto più rapido del livello del mare. Grandi città come New York, Boston e Miami dovrebbero affrontare allagamenti sempre più frequenti e difficili da contenere, con danni ingenti alle infrastrutture e alle comunità costiere.

Gli effetti non si limiterebbero all’Atlantico. I monsoni di Africa e Asia, che dipendono dal delicato equilibrio termico globale, andrebbero incontro a un forte squilibrio. La stagione delle piogge perderebbe regolarità, alternando precipitazioni insufficienti a episodi molto intensi e concentrati. Questo scenario metterebbe a rischio l’approvvigionamento idrico e alimentare di centinaia di milioni di persone, creando instabilità economica e sociale in aree già vulnerabili.

Lo studio sottolinea che gli effetti del collasso non si manifesterebbero all’istante. Una volta interrotto il meccanismo, sarebbero necessari da cinquanta a cento anni per vedere la piena trasformazione dei regimi climatici. Alcuni climatologi ritengono però che il processo potrebbe accelerare e che in mezzo secolo si potrebbero già registrare cambiamenti irreversibili.

Il nuovo indicatore sviluppato dai ricercatori, il cosiddetto flusso di galleggiamento superficiale, mostra che la corrente atlantica ha iniziato a indebolirsi dal 2020. È un segnale chiaro che la macchina climatica sta già cambiando e che il margine di intervento si riduce anno dopo anno. Solo un taglio drastico delle emissioni e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 possono evitare che questo scenario diventi realtà.