La primavera è una stagione bellissima, ma fa anche ricomparire gli insetti attorno e dentro le nostre case. Le formiche sono le prime della lista, attirate dagli odori dei cibi e pronte a fare scorta per l’inverno, ma anche mosche e, purtroppo, zanzare iniziano a tormentarci.

Il caldo fa infatti schiudere le prime uova, favorendo l’arrivo di questi piccoli e fastidiosi animaletti nella nostra quotidianità. Ma occhio, perché l’elenco continua con moscerini della frutta e scarafaggi, due altre specie piuttosto comuni nelle abitazioni.

E che dire anche di vespe e ragni, meno facili da individuare, ma pronti a farci sobbalzare quando li vediamo. No, la battaglia contro gli insetti non finisce mai, però abbiamo la fortuna di poter contare su una lista di rimedi naturali per allontanarli.

Se c’è un’invasione, di certo dovremo affidarci a metodi professionali, in grado di eliminare il problema alla radice. Ma se vogliamo agire in modo più delicato e senza rimedi chimici, ecco alcune soluzioni su cui possiamo fare affidamento.

I 10 rimedi naturali contro gli insetti

Di opzioni per tenere alla larga qualunque tipo di insetto è piena la rete, alcune più efficaci di altre. Per i dieci esemplari più comuni, di seguito possiamo trovare i rimedi naturali migliori che aiutano a contrastare le incursioni di questi piccoli e fastidiosi ospiti:

formiche – un’esca efficace per eliminare le formiche si può comporre con bicarbonato di sodio e zucchero a velo in parti uguali. Il secondo le attira, il primo invece le uccide. Se vogliamo solo allontanarle, possiamo agire in modo più delicato, spruzzando una miscela di acqua e aceto lungo il loro percorso, per eliminare le tracce olfattive e disperderle; scarafaggi – lo zucchero è un alleato anche per trappole anti scarafaggi. Lo possiamo versare in una bottiglia di plastica tagliata in due, con la parte iniziale rovesciata all’interno della base e fissata col nastro adesivo. Gli scarafaggi entreranno nella bottiglia, ma non riusciranno ad uscire. In caso di infestazione, un rimedio più potente è l’acido borico; moscerini della frutta – in un contenitore versiamo dell’aceto di mele e poche gocce di detersivo per piatti. L’aceto attira i moscerini, il detersivo rompe la tensione superficiale dell’acqua, favorendo l’annegamento di questi insetti; zanzare – la citronella è un grande alleato nella lotta contro le zanzare, disponibile in spray da vaporizzare, o anche in candele da bruciare quando serve; mosche – un ottimo repellente per le mosche è un sistema basato su un limone tagliato in due, con dentro dei chiodi di garofano. L’aroma è sgradito a questi insetti e basta lasciare il rimedio vicino alle finestre per limitarne gli ingressi in casa; xilocope – le terribili api legnaiole, anche dette carpentiere, sono capaci di scavare tunnel nel legno, rendendolo fragile. L’olio essenziale di eucalipto e l’olio di mandorle amare sono due aromi che le xilocope odiano, per cui sfreghiamolo sulle travi o sui mobili per evitare che si avvicinino; vespe – in caso di vespe, il consiglio è di evitare il fai da te, specie se abbiamo a che fare con nidi carichi di esemplari. In ogni caso, fumigarle con polvere di caffè bruciata è un rimedio che le disturba e allontana. Per scoraggiarle invece dal costruire il nido, ci basta puntare su aromi che non sopportano, come quello dell’olio di menta piperita; ragni – l’olio di menta piperita è un alleato anche contro i ragni, che non tollerano gli odori forti. Se puliamo le superfici di casa con una miscela a base di questo aroma, potremo tenere alla larga questi insetti. Ma anche lasciare blocchetti di legno di cedro vicino ai possibili ingressi è un metodo utile; cimici dei letti – gli odori che le fastidiose cimici dei letti temono sono lavanda e tea tree, le cui essenze possono essere spruzzate sui materassi. E per la pulizia, affidiamoci ai vaporizzatori, perché il vapore a 60 °C non solo aiuta a igienizzare le superfici, ma debella anche questi insetti, che non sopportano il calore; cimici verdi – se vogliamo proteggere le nostre piante dagli attacchi delle cimici verdi, spruzziamo sulle foglie una soluzione di acqua tiepida e sapone di Marsiglia, circa 1 litro della prima e 10 grammi in scaglie del secondo. In alternativa, ben trovato anche all’infuso di aglio, un repellente naturale efficace.

Per questi e altri rimedi, date uno sguardo anche al video di Virgilio a inizio pagina.