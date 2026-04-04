Come aprire un uovo di Pasqua senza romperlo?

La Pasqua si avvicina e nei supermercati è un grande affollarsi di uova di cioccolato di tutte le dimensioni e di tutti i colori. Le sorprese all’interno, però, spesso sono davvero deludenti, ma c’è un modo per aprire l’uovo senza romperlo e inserire la sorpresa che più desideriamo.

Il taglio dell’uovo di Pasqua si può fare anche per altre ragioni: pensate ad esempio a un tiramisù adagiato nelle due metà dell’uovo. Per questo motivo dovranno essere integre e non possiamo correre il rischio che si spezzino in malo modo. Per qualunque ragione decidiamo di aprire l’uovo, usiamo questo metodo e andremo sul sicuro.