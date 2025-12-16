Le uova sono uno di quegli alimenti che non mancano quasi mai nel nostro frigorifero. Sono ricche di proteine di alto valore biologico, vitamine e minerali e per questo rappresentano una risorsa preziosa dal punto di vista nutrizionale.

In più, sono anche un alimento versatile, protagoniste di ricette salate, come frittate, torte rustiche e paste all’uovo, ma anche fondamentali nei dolci, dai biscotti alle creme. Ma proprio perché le acquistiamo spesso, talvolta può capitare di trovarne alcune in frigo senza più il cartone originale.

E allora sorge la domanda: come facciamo a capire se sono ancora fresche, se non ricordiamo la data di scadenza? Per aiutarci, esiste un metodo semplice e veloce, noto come “trucco del tac tac”, che può sciogliere ogni nostro dubbio.

Il metodo del “tac tac”: come funziona

Il cosiddetto metodo del “tac tac” è uno dei metodi empirici più rapidi per valutare la freschezza delle uova senza romperle. Basta prendere l’uovo in mano e scuoterlo in modo delicato, avvicinandolo all’orecchio.

Se percepiamo un rumore interno, una sorta di “tac tac” o di movimento del contenuto, significa che le uova non sono freschissime. Questo succede perché, con il passare del tempo, all’interno dei gusci d’uovo si forma una camera d’aria sempre più grande e albume e tuorlo diventano più liquidi, facendo rumore quando li scuotiamo.

Al contrario, se muovendo l’uovo non sentiamo alcuno shakeramento, è un buon segno: l’interno è ancora compatto e l’uovo può essere considerato fresco. È importante ricordare che questo metodo non sostituisce del tutto altre verifiche, ma rappresenta un primo controllo utile, soprattutto quando non abbiamo altre informazioni a disposizione.

Altri metodi per capire se le uova sono fresche

Il trucco del “tac tac” non è l’unico metodo casalingo per capire se le uova che abbiamo in casa sono ancora fresche. Di fatti, esistono altri sistemi diffusi per valutare la bontà di questo alimento. Uno dei più noti è il test dell’acqua.

Se infatti, mettiamo in ammollo l’uovo in una ciotola piena d’acqua fredda, possiamo osservare il suo comportamento. Se rimane sul fondo in posizione orizzontale, è freschissimo, se tende a sollevarsi o a stare in verticale, è meno fresco ma ancora consumabile.

E se invece galleggia, il consiglio è di non consumarlo, dato che potrebbe non essere più sicuro da mangiare. Un altro controllo si può effettuare al momento della rottura, aprendo l’uovo su un piatto e osservando l’aspetto di tuorlo e albume.

Un uovo ancora fresco ha il tuorlo ben gonfio e centrato, con l’albume denso che lo avvolge. Se il tuorlo si appiattisce e l’albume appare liquido e acquoso, significa che l’uovo ha già qualche giorno in più sulle spalle.

Uova: scadenze e buone abitudini di consumo

Va ricordato che, per legge, le uova possono essere vendute al consumatore entro 28 giorni dalla deposizione. Ma, per una maggiore sicurezza e per godere al meglio delle loro qualità organolettiche, sarebbe meglio adoperarle entro un paio di settimane dall’acquisto in negozio.

Si tratta di una regola d’oro soprattutto se le mangiamo crude o poco cotte. Per quanto riguarda la conservazione delle uova, teniamole sempre in luogo fresco e a temperatura costante, tipo una zona del frigorifero che risente meno di eventuali sbalzi termici.

Per la precisione, meglio un cassetto rispetto alla porta, che è soggetta a maggiori fluttuazioni di temperatura. E se abbiamo dubbi sulla qualità delle uova, con i trucchi svelati in questo articolo, potremo stare più tranquilli.