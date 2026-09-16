Capita spesso di aprire il frigorifero, trovare una confezione di uova e chiedersi se siano ancora sicure da mangiare. Buttarle “per non rischiare” può sembrare la scelta più prudente, ma non sempre è necessario. Per capire se un uovo è ancora buono esistono alcuni controlli semplici da fare in cucina: il più noto è il test dell’acqua, ma contano anche l’odore, l’aspetto del guscio e le informazioni riportate sulla confezione e sul codice stampato.

Il punto di partenza resta sempre la data: le uova fresche di categoria A hanno un termine minimo di conservazione fissato in genere entro 28 giorni dalla deposizione. La dicitura “extra” o “extra fresche”, invece, può essere usata solo fino al nono giorno successivo alla deposizione. Dopo quella soglia l’uovo non diventa automaticamente da buttare, ma perde la qualifica di extra fresco e va gestito con più attenzione.

Il test dell’acqua per capire se l’uovo è fresco

Il controllo più rapido è quello del galleggiamento: basta riempire una ciotola o un bicchiere alto con acqua fredda e immergere l’uovo senza romperlo. Se resta sul fondo in posizione orizzontale, di solito è molto fresco. Se si solleva leggermente o resta inclinato, è meno fresco ma può essere ancora utilizzabile, soprattutto in preparazioni ben cotte. Se galleggia in superficie, significa che è vecchio e va valutato con grande prudenza.

Il motivo è fisico: con il passare dei giorni, attraverso il guscio poroso entra aria e la camera d’aria interna si ingrandisce. Più aria c’è dentro l’uovo, più aumenta la possibilità che galleggi.

Se galleggia si deve buttare?

Un uovo che galleggia è sicuramente più vecchio, quindi non è adatto a preparazioni crude o poco cotte, come maionese fatta in casa, tiramisù o uovo alla coque. In caso di dubbio, la scelta più sicura è eliminarlo.

Se invece l’uovo non galleggia del tutto ma non appare freschissimo, meglio usarlo solo in ricette che prevedono una cottura completa: frittate ben cotte, torte, quiche, uova sode o preparazioni al forno. La cottura non “salva” un uovo alterato, ma riduce i rischi quando l’uovo è semplicemente meno fresco.

Il controllo dopo averlo rotto

Il test più affidabile arriva quando l’uovo viene aperto: meglio romperlo prima in una ciotola separata, non direttamente nell’impasto o nella padella, così da evitare di rovinare tutto se qualcosa non va. Un uovo fresco ha tuorlo alto, compatto e ben definito, con albume abbastanza denso intorno. Un uovo vecchio tende invece ad avere tuorlo più piatto e fragile, con albume molto liquido e allargato. Il segnale decisivo, però, è l’odore: se è sgradevole, acido o solforoso, l’uovo va buttato subito, senza assaggiarlo.

Anche il guscio merita attenzione: se è rotto, appiccicoso, molto sporco o presenta odori strani, è meglio non usarlo. Le piccole macchie di sangue all’interno, invece, non indicano necessariamente che l’uovo sia avariato: possono dipendere dalla formazione dell’uovo e, se l’odore è normale, si possono rimuovere.

Cosa significano le date sulle uova

Sulla confezione delle uova si trovano le informazioni più importanti: categoria, peso, termine minimo di conservazione e, se indicata, la data di deposizione. In pratica:

fino a 9 giorni dalla deposizione l’uovo può essere venduto come “extra fresco”;

dalla deposizione l’uovo può essere venduto come “extra fresco”; entro 28 giorni dalla deposizione resta nel periodo indicato come termine di conservazione;

quando la data si avvicina, è meglio scegliere ricette con cottura completa;

dalla deposizione resta nel periodo indicato come termine di conservazione; quando la data si avvicina, è meglio scegliere ricette con cottura completa; dopo la data indicata, bisogna essere molto prudenti e fare tutti i controlli prima dell’eventuale uso.

Il codice stampato sul guscio, invece, racconta soprattutto la provenienza e il tipo di allevamento. Il primo numero indica il metodo di allevamento: 0 biologico, 1 all’aperto, 2 a terra, 3 in gabbia. Seguono la sigla del Paese, il codice del Comune, la provincia e l’identificativo dell’allevamento.

Come conservarle per farle durare di più

Le uova vanno conservate in modo stabile, evitando sbalzi di temperatura. In casa è preferibile tenerle in frigorifero, nella loro confezione, così sono protette da urti e odori. Meglio non lavarle prima di conservarle: il guscio ha una protezione naturale e il lavaggio può favorire il passaggio di microrganismi attraverso i pori. Se sono sporche, si possono pulire delicatamente poco prima dell’uso.

Un altro consiglio utile è usare prima le uova acquistate da più tempo, seguendo la logica che le prime messe nel frigo sono quelle da usare prima. Quando la scadenza si avvicina, conviene programmare ricette semplici e ben cotte.