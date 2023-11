La lavanda, con il suo aroma distintivo e la bellezza senza tempo, è una pianta conosciuta per il profumo e le molteplici proprietà. Appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, questa pianta perenne originaria delle regioni mediterranee si è guadagnata una posizione di prestigio in giardini, case e nella produzione di profumi e oli essenziali. La leggenda della lavanda narra che proprio l’olio, usato in Provenza, rendesse addirittura immuni dalla peste. Il suo profumo, una miscela di freschezza erbacea e note floreali dolci, è utilizzato tutt’oggi per suscitare relax e benessere. La lavanda non è solo una pianta visivamente attraente a qualsiasi spazio verde, ma è anche una coccola per l’olfatto, portando un senso di calma e serenità con il suo odore avvolgente e riconoscibile.

Come si pianta la lavanda e come si cura in vaso

La lavanda è una pianta versatile che può crescere sana anche in vaso. Assicurati di scegliere un contenitore con un buon drenaggio per evitare ristagni d’acqua, che potrebbero danneggiare le radici. Utilizza un terreno ben drenato, mescolando terriccio universale con sabbia o perlite per migliorare la circolazione dell’acqua. Pianta le talee di lavanda in primavera o autunno, assicurandoti che ricevano almeno 6 ore di luce solare diretta al giorno.

Dove mettere la pianta di lavanda e quanta acqua darle

La lavanda ama il sole, quindi posiziona il vaso in un luogo luminoso e soleggiato. Evita le zone con eccessiva umidità, in quanto potrebbe causare marciume alle radici. Riguardo all’acqua, la lavanda è una pianta resistente e preferisce terreni leggermente asciutti. Evita i ristagni e annaffiala moderatamente, permettendo al terreno di asciugarsi tra un’innaffiatura e l’altra.

Qual è il periodo migliore per piantare la pianta di lavanda

Il periodo ideale per piantare la lavanda è in primavera o in autunno. Evita i mesi più freddi dell’inverno e il caldo intenso dell’estate, in quanto potrebbero stressare la pianta durante l’attecchimento. Scegli un momento in cui il terreno non sia né troppo freddo né troppo caldo per favorire una buona crescita.

Quanto dura la fioritura e quando si fa la potatura della lavanda

La lavanda fiorisce per diverse settimane, solitamente da metà primavera fino a metà estate. La potatura è essenziale per promuovere una fioritura rigogliosa e mantenere la pianta in forma. Dopo la fioritura, taglia leggermente la pianta, rimuovendo i fiori secchi e una piccola parte delle foglie per incoraggiare e stimolare una nuova crescita e conseguente fioritura.

Quanto costa la pianta di lavanda: i prezzi nei negozi

Il costo delle piante di lavanda può variare in base alla varietà e alle dimensioni. Nei vivai o nei negozi specializzati, puoi trovare piante di lavanda a prezzi diversi a seconda della grandezza e della maturità della pianta. Solitamente, piccole piante possono costare meno rispetto a piante già mature e in vaso. Le piantine possono costare pochi euro ed esemplari più grandi possono costare intorno ai 20 euro.

La lavanda in vaso può essere un’aggiunta profumata alla casa. Seguendo questi consigli su come piantarla, curarla e mantenerla, potrai godere della sua bellezza e del suo profumo tutto l’anno, portando un tocco di natura e freschezza nelle stanze di casa.