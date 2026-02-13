Ne avevamo già parlato nel 2022 su queste pagine, in pieno contesto storico di rigore economico per il caro bollette. Ma ancora oggi noi italiani siamo piuttosto sensibili e prudenti su costi e sprechi energetici, cercando di risparmiare sui consumi delle nostre case.

Di sicuro gli apparecchi più energivori sono loro, gli elettrodomestici, che sebbene ci diano un immenso aiuto nella quotidianità, sono anche parecchio avidi in termini elettrici. Un esempio è la lavatrice, che assorbe grandi quantità di energia e acqua per ogni ciclo.

Per fortuna, grazie ai modelli più moderni, i consumi possono ridursi senza fare nulla, se non acquistare l’elettrodomestico giusto. Ma se vogliamo tagliare la bolletta, qualunque tipo di lavatrice abbiamo, ci sono anche una serie di trucchi utili per arginare i costi dei lavaggi.

Il risparmio si noterà a livello di portafogli, ma avrà un riscontro positivo anche in termini ambientali. Così, in pochi e semplici gesti, avremo ottenuto il doppio risultato di contenere il nostro budget mensile, facendo anche un favore al pianeta.

Come far consumare di meno la lavatrice

La lavatrice non è sul podio dei grandi elettrodomestici più voraci di energia, dove primeggiano frigorifero, forno e condizionatore, ma ha il suo peso in termini di consumo. Per questo motivo riuscire a limitare il dispendio elettrico è importante.

Un trucco classico ma efficace per evitare sprechi di tempo, acqua e denaro è di farla partire solo quando è a pieno carico, in modo da ottimizzare i consumi. Le fasce biorarie serali o del weekend sono quelle migliori per i lavaggi, in quanto l’energia costa meno.

La forbice oraria nei feriali è dalle 19 alle 7 del mattino successivo, mentre nei weekend e festivi il costo ridotto della componente energetica vale per l’intera giornata. Se poi evitiamo i cicli ad alte temperature, preferendo quelli da 30 o 40 °C, i costi si riducono ancora.

Le moderne lavatrici hanno anche programmi ECO preimpostati, utili per contenere i costi senza impostare a mano temperatura, risciacquo e centrifuga. In più, se rinunciamo al prelavaggio dei capi, possiamo risparmiare fino al 15% sui consumi.

Risparmiare con la lavatrice: qualche consiglio utile

Come visto, la strategia di lavare a pieno carico, a basse temperature o con programma ECO, nelle fasce orarie più economiche, è vincente. Ma ci sono ancora dei consigli finali che vale la pena seguire per risparmiare durante i lavaggi.

Il primo riguarda la manutenzione della lavatrice, in dettaglio la pulizia regolare del filtro e dei componenti per mantenere la giusta efficienza. Un nemico delle tubature è il calcare, da eliminare a cadenza mensile o al massimo ogni due mesi con detergenti appositi.

Se infatti il nostro elettrodomestico funziona come si deve, non sforzerà il motore e le cinghie, mantenendo bassi i consumi. E occhio alle centrifughe: non sempre è necessario impostare quella più potente a 1200 giri, che assorbe più elettricità delle altre.

Un ultimo appunto va fatto a proposito del detersivo, spesso eccessivo rispetto al carico da igienizzare. Il bucato esige dosi adeguate per le quantità di capi nel cestello e se abbondiamo, corriamo il rischio di eccedere con i risciacqui, sprecando energia e acqua.