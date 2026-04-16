Con l’avanzare della bella stagione è piacevole avere la casa che profuma di fresco, senza i cattivi odori facilitati dalle temperature più alte. Il caldo fa infatti fermentare in modo più veloce i residui di cibo lasciati fuori dal frigo, o anche le pattumiere, rendendo l’aria pesante.

Ma se non volessimo spendere per un deodorante per ambienti chimico, preferendo qualcosa di più ecologico e naturale per il nostro naso? Gli oli essenziali ci aiutano, portando aromi gradevoli in casa, che rinfrescano e profumano l’aria nelle stanze.

Il punto è sapere, però, come trasformare queste materie prime in rimedi veri e propri per deodorare gli spazi abitativi. Va detto subito, come spesso accade in questi casi, in rete si trovano metodi non sempre efficaci o sicuri, diventati famosi perché virali sui social.

Non ci resta che dare uno sguardo ai rimedi naturali migliori, provando a dare un senso anche a quelli solo popolari. In questo caso, vedremo come correggere il tiro per evitare rischi, cogliendo quello che c’è di buono nei metodi più originali che si trovano in giro.

Come realizzare uno spray per ambienti naturale

La soluzione più rapida e efficace per deodorare casa è di realizzare uno spray ambientale con oli essenziali. Gli ingredienti sono:

70ml di acqua distillata;

30ml di alcol alimentare;

10 o 20 gocce degli oli essenziali preferiti.

In un flacone spray, versiamo prima l’alcol e dopo aggiungiamo gli oli essenziali scelti, in ultimo l’acqua distillata, mescolando. L’alcol aiuta l’olio a disperdersi nell’acqua e permette un’evaporazione migliore una volta spruzzato negli ambienti.

Gli oli che possiamo miscelare sono limone e menta per un effetto freschissimo, o ancora pino cembro e chiodi di garofano per aromi più speziati e invernali. Ma via libera anche a opzioni più floreali, quali lavanda e camomilla o dolci e fruttati, come arancia e vaniglia.

Diffusore aromi fai da te

Se vogliamo una profumazione costante, magari in cucina o bagni, possiamo puntare sul diffusore di aromi a bastoncini. Ci serviranno:

1 barattolo di vetro stretto;

70ml di alcol alimentare o un olio vettore, come quello di jojoba frazionato;

30ml di oli essenziali;

3 bastoncini di legno o stecchini in bambù senza punta.

Gli ingredienti andranno mescolati nel barattolo di vetro, dove alloggeremo i tre bastoncini in legno. Sono questi che pescheranno il profumo e lo spanderanno nell’aria e per rinnovare l’azione, ci basterà capovolgerli ogni 3 o 5 giorni per migliorare l’intensità del profumo.

Va ricordato che più gocce di olio essenziale verseremo nel vasetto e più l’aroma si percepirà negli ambienti. Il consiglio è di iniziare con quantità ridotte per poi modulare la resa con aggiunte successive.

Il rischio è infatti che il profumo, se partiamo già con dosaggio massimo, possa essere eccessivo e causi mal di testa a chi sosta negli ambienti, specie quelli chiusi. Se invece agiamo per gradi, potremo stabilire col tempo quali dosaggi siano quelli migliori.

Il metodo social della molletta per deodorare casa

Come promesso, ora vedremo il metodo che sta impazzando in rete da qualche tempo, diventando virale. I social, per deodorare casa in pochi minuti, consigliano di spennellare una molletta di legno da bucato con gli oli essenziali, agganciandola nella griglia interna del fan coil, per chi ne ha uno in casa.

Qual è il problema? Che gli oli essenziali sono a rischio infiammabilità e posizionarli vicino a motori e resistenze elettriche non è mai una grande idea. In più, si corre il rischio di alterare metalli e plastica, favorendo la corrosione di alette e griglia.

In ultimo, l’aria forzata del fan coil vaporizza gli aromi in modo veloce, concentrandoli nell’aria. E questo potrebbe causare irritazione alle mucose nei soggetti sensibili. Per cui, metodo del tutto bocciato?

Ni, perché l’idea di base è furba: ma invece della molletta interna, il consiglio è di versare poche gocce di olio su batuffoli di ovatta. Li potremo appoggiare all’esterno dell’unità di aerazione, limitando sia i rischi di un alloggio interno, sia l’eccesso di profumazione.