La rete è piena di rimedi naturali per sbloccare gli scarichi intasati, ma non tutti funzionano e alcuni sono addirittura deleteri. Va detto, non sempre i disgorganti chimici sono la soluzione migliore, però non dobbiamo dimenticare che la salute dei tubi è prioritaria.

Se optiamo per solventi da laboratorio, creati per liberare lo scarico di lavandino, doccia e vasca da residui di sapone, cibo, unto e capelli, avremo un risultato sicuro. Ma adoperare sempre questi rimedi sintetici può gravare sia sul budget, sia sull’ambiente, visto che le formulazioni sono poco ecologiche.

Un ottimo modo per evitare ingorghi è senza dubbio quello di prevenire il problema, adagiando un filtro proteggi lavabo. In commercio se ne trovano in silicone o in acciaio inox, studiati per adattarsi alle misure di qualunque scarico e intrappolare la sporcizia.

Ma se il danno ormai c’è, come rimediare? Non solo le ventose sono un metodo efficace per sturare gli scarichi, anzi, nella nostra dispensa di casa possiamo trovare dei veri alleati che liberano i tubi, li puliscono a fondo, ma eliminano anche i cattivi odori.

Come liberare gli scarichi intasati in modo naturale

In cucina troviamo due elementi indispensabili per la nostra routine di pulizia degli scarichi: sale e bicarbonato. Se mescolati insieme, daranno vita a una combinazione efficace contro l’unto e lo sporco depositati sulle pareti delle tubature, donando un profumo fresco.

Il sale grosso, in dettaglio, esercita un’azione abrasiva, smuovendo le patine di lordume più superficiali. Di suo, il bicarbonato di sodio è invece una sostanza ottima per scomporre i grassi e sciogliere i depositi di sapone o i residui organici.

La combo ha anche un ottimo effetto deodorante, assorbendo i composti che possono causare i cattivi odori. Non fanno miracoli contro le ostruzioni gravi o solidificate, per le quali serve il già citato disgorgante classico, ma sono efficaci per quelle meno impegnative.

Ma come funziona questa miscela e quali sono le proporzioni da rispettare? Il bicarbonato e il sale vanno amalgamati 1:1 e di solito bastano 4 cucchiai a testa per trattare lo scarico di un lavabo della cucina o di un lavandino del bagno.

Le polveri vanno miscelate insieme in una ciotola e poi versate negli scarichi ostruiti, facendo seguire un risciacquo immediato con almeno 1 litro di acqua bollente. È questa che attiverà il mix, che va lasciato agire per almeno 30 minuti prima di far scorrere l’acqua calda.

E quali rimedi non funzionano?

Se l’abbinamento di sale e bicarbonato ha una nutrita lista di seguaci, che ne apprezzano gli effetti, ci sono altri metodi naturali che non hanno la stessa resa. Un esempio classico sono i fondi di caffè, utili, secondo voci di corridoio della rete, per sturare gli scarichi.

In giro non troverete un idraulico pronto a sostenere questa tesi, anzi, più facile che vi dicano l’esatto contrario. Il caffè ha infatti un effetto cemento sugli ingorghi, in quanto i granelli sono in grado di attaccarsi ai residui di grasso nei tubi, solidificandosi in blocchi inaccessibili.

Se lo scarico è lento, aggiungere il caffè potrebbe causare un’ostruzione totale, difficile da smaltire. Per cui, meglio bere il caffè e gettare i residui nell’umido, o adoperarli per altri rimedi. Si dice, ma in questo caso è vero, che siano ottimi contro gli insetti in casa.