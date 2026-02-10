Il miele è il nostro grande alleato durante la stagione invernale, amico della gola quando i malanni stagionali la affliggono. Ma è anche un dolcificante naturale con proprietà organolettiche uniche, che lo rendono ideale per la preparazione di alcune ricette.

A differenza dello zucchero bianco, vanta anche un profilo nutrizionale più interessante e, per alcune varietà specifiche, anche un indice glicemico più basso. Ne è un esempio il miele di acacia, più carico di fruttosio e meno di glucosio, con un IG tra 30 e 50.

Lo zucchero semolato ha invece un indice di 65 e per questo può favorire i picchi glicemici quando consumato. I mieli anche sono da assumere con moderazione, visti i carboidrati contenuti, ma vantano proprietà che gli zuccheri non hanno.

Un esempio è il contenuto di sali minerali, in quanto il miele è fonte di potassio, sodio, magnesio e calcio. Ma svolge anche azione prebiotica e antiossidante, grazie a polifenoli e flavonoidi, senza contare quella antibatterica e lenitiva, ideale contro i raffreddori.

Come dosare il miele per evitare che si attacchi

E dopo che abbiamo sciorinato tutti i lati buoni del miele, un piccolo appunto va fatto: dosarlo è difficile. Ma soprattutto è quasi impossibile evitare che si attacchi al cucchiaino, rendendo il rito della dolcificazione meno agevole che con il già citato zucchero.

Ci sono però alcuni metodi semplici per evitare il classico effetto colla, rendendo più facile questa azione. Si tratta di rimedi che possono tornare utili anche in caso di melassa e ingredienti appiccicosi dello stesso tipo, senza alterare consistenza e sapore.

La prima cosa da sapere è che il coglimiele in legno già ci può dare un grande aiuto, specie con prodotti più liquidi. Lo si immerge in verticale e lo si ruota per favorire il recupero dell’alimento nelle spirali.

Va ruotato di nuovo sopra la tazza della bevanda da dolcificare, senza che vi sia contatto, in modo da non sprecare eventuali rimanenze. Di solito la rotazione permette un dosaggio ottimale delle quantità, rimettendo quello che avanza nel contenitore originario.

Miele e cucchiaino di acciaio: il trucco anti adesivo

Se non abbiamo lo spargimiele, il semplice cucchiaino di acciaio può bastare, ma in questo caso il rischio di incollaggio è maggiore. C’è chi lo evita perché teme che il metallo possa ossidare e alterare le proprietà del miele, ma in realtà si tratta di un falso mito.

Per non lasciare tracce di miele sul cucchiaino, si può scaldare la posata in acqua bollente, asciugandola subito dopo. Con il metallo caldo, diventerà semplicissimo affondare il cucchiaino nel miele e recuperare la dose esatta, facendola poi scivolare su fette biscottate, tisane, gallette o altri cibi.

Il calore favorirà infatti un leggero scioglimento, rendendo più semplice il travaso senza appiccare. Un altro trucco è quello dell’olio, che va steso in modo leggerissimo sul cucchiaino per creare una barriera anti adesiva prima di immergerlo nel vasetto.

C’è chi evita questa soluzione per non correre il rischio di contaminare il sapore del miele o alterarne qualità e pregi. Ma si può ovviare travasando i grandi formati, tipo 500gr, in vasetti più minuti da 150, così da non creare eccessivi strati di olio.

E noi potremo gustare questo superfood incredibile senza ritrovarci con gli utensili da cucina vischiosi.