I pesciolini d’argento, nome comune della Lepisma saccharina, sono insetti piuttosto fastidiosi che possono invadere casa. Non sono pericolosi per uomo, piante o animali, ma possono invece essere un danno per tappezzeria, libri e anche beni alimentari.

C’è chi pensa che primavera e autunno siano le uniche stagioni in cui li si può vedere in giro, ma in realtà questi animaletti non hanno stagione. Anzi, il nostro microclima domestico è ottimo per farli vivere comodi, tenendoli al sicuro da temperature troppo calde o fredde.

Al contrario, temono la scarsa umidità, per cui è difficile che possano sopravvivere a lungo in ambienti con tassi inferiori al 50%. I pesciolini d’argento amano infatti i luoghi umidi, bui, polverosi e riparati, motivo per cui spesso alloggiano nelle fughe del battiscopa.

Il problema è che da qui poi itinerano per casa alla ricerca di cibo, soprattutto zuccheri, amidi e cellulosa. Se vogliamo debellarli da armadi, cassetti, libreria e ante della cucina, possiamo affidarci a rimedi naturali che ci aiuteranno a tenerli alla larga.

I rimedi naturali migliori contro i pesciolini d’argento

Al pari dei ragni, anche i pesciolini d’argento non amano alcuni odori: gli oli essenziali di lavanda e menta piperita sono infatti a loro sgraditi. Ma lo sono anche bucce di agrumi e chiodi di garofano, che hanno un aroma pungente e fungono da repellenti naturali.

Se vogliamo tenere i pesciolini d’argento lontani, possiamo vaporizzare negli angoli più a rischio una soluzione a base di acqua distillata e oli essenziali. In alternativa, riempiamo dei sacchetti di tela con bucce di cedro e chiodi di garofano e alloggiamoli nei cassetti.

Un altro ottimo modo per evitare incursioni della Lepisma in casa è di pulire con cura gli ambienti. L’aceto o il succo limone sono ottimi alleati naturali in questa battaglia: possiamo diluirli in poca acqua, per cancellare dalle superfici della cucina eventuali odori attraenti.

Il rituale di pulizia deve proseguire con l’aspirazione della polvere da mobili e tappeti, ma anche con la sigillazione di eventuali crepe nei muri, dove possono nascondersi. Ben trovati poi ai deumidificatori d’aria in bagno e cucina o alla semplice aria fresca per ventilare e sanificare gli ambienti.

Lepisma saccharina: dove si nasconde

I pesciolini d’argento possono nascondersi ovunque e sono così veloci negli spostamenti che a volte non li notiamo neppure. Al contrario, possiamo ritrovarci con cibi alterati dal loro passaggio, o anche libri e foto bucherellati, segno che questi insetti sono tra noi.

Ma dove si annidano? Non ci farà piacere saperlo, ma possono arrivare ovunque:

bagno e cucina – solo le stanze più umide della casa. Nel primo li possiamo notare vicino a sanitari, lavelli o tubature che perdono, mentre in cucina trovano posto tra le fughe delle piastrelle e nelle ante dove teniamo cibi non sigillati, come le farine;

studio – questi insetti sono ghiotti di carta, il loro alimento principale, il che significa che possiamo trovarli nei libri, dietro i quadri con fondo in cartone, nelle scatole e persino tra gli album fotografici;

camera da letto – già, possono annidarsi anche qui, specie se l’ambiente non è ventilato. Li potremmo vedere tra i capi piegati dell’armadio o sotto i materassi;

muri e battiscopa – si nascondono in crepe e fughe, ma purtroppo anche dietro la carta da parati, soprattutto quella attaccata con colle a base di amidi;

grandi elettrodomestici – il calore emesso dal retro del frigo o dalla lavatrice può attirarli, facendoli orbitare nei paraggi.

Cosa fare in caso di infestazione aggressiva

Se gli esemplari sono pochi, la Lepisma saccharina può essere allontanata con i rimedi descritti prima. Ma se c’è un attacco massivo in atto, dovremo ricorrere a rimedi più estremi, sempre naturali, ma in questo caso volti a eliminare gli insetti molesti.

La terra di diatomee è una polvere letale per i pesciolini d’argento e si può spargere lungo i battiscopa o dietro i mobili, in modo da attaccare proprio le aree dove soggiornano. Se abbiamo animali domestici non è pericolosa, ma evitiamo che possano aspirarla per evitare irritazioni alle vie aeree.

Ci sono anche trappole adesive naturali per bloccare le infestazioni in modo sicuro, sistemandole dove serve. Una volta eliminati gli esemplari in giro, ricordiamoci di effettuare una pulizia profonda della casa, bonificando l’ambiente per evitare ricomparse.

A questo proposito, facciamo anche pulizia di vecchi giornali, scatole di cartone e altri oggetti che possano favorirne il ritorno. Gli alimenti possiamo invece sistemarli in contenitori di plastica o vetro a chiusura ermetica, specie pasta, farine, zucchero e cereali.

In caso non dovessimo risolvere, chiediamo un intervento di disinfestazione professionale.