Uno dei malus dei piccoli appartamenti, soprattutto moderni, dove spazi e metrature sono ottimizzati al massimo, sono i bagni senza finestre, anche detti ciechi. In questi ambienti il ricambio d’aria è difficoltoso a causa dell’assenza di sbocchi, portando a vari problemi.

Tra questi ci sono i cattivi odori, che tendono a restare negli ambienti chiusi, ma anche le muffe, che proliferano dove umidità e scarsità di luce solare non mancano. Di solito queste toilette sono già dotate di ventilazione meccanica forzata, installata dal costruttore per evitare disagi.

Ma non sempre aspiratori e estrattori bastano per rinfrescare l’aria del bagno cieco, dove spesso servono altre soluzioni aggiuntive. Chi apprezza le opzioni tecnologiche potrà optare per purificatori d’aria e deumidificatori elettronici, ma ci sono anche rimedi naturali.

Ne sono un esempio le piante depuratrici d’aria, ma vista la carenza di luce, dovremo scegliere tra quelle meno bisognose di illuminazione. Non solo, anche preferire varietà che non temono alti tassi di umidità ambientale, per evitare marciumi e sofferenze radicali.

Bagno cieco: le piante che purificano l’aria e la filtrano

Se anche succulente e sempreverdi spesso rientrino nella categoria di piante suggerite per le condizioni estreme, non tutte sono adeguate per un bagno cieco. L’Aloe, la Tillandsia e le felci, potrebbero avere qualche problema in totale assenza di luce.

Le possiamo tenere in lista se le spostiamo a cicli regolari per qualche ora di sole, ma se non vogliamo questa incombenza, dovremo preferire altre specie:

Zamioculcas zamiifolia – la Zamioculcas, o Zama, è la migliore opzione per un bagno cieco. Di fatti, resiste in ambienti bui e con aria stagnante, filtrando tossine quali xilene, toluene, benzene;

Sansevieria – anche la Lingua di suocera va nella lista delle piante indistruttibili, adatte anche per i bagni. Non teme di vivere solo con luce artificiale e non ha bisogno di ricambi d’aria regolari. In più, produce ossigeno di notte e filtra l’aria da formaldeide e benzene di giorno. Ha solo un neo, il Feng Shui la boccia per la sua forma a spada;

Aspidistra elatior – il suo nome informale è Pianta di piombo, ma è anche definita “la pianta delle stanze da fumo”. Il perché: anche in contesti di aria viziata e buio pesto vive senza problemi. E rinfresca gli ambienti;

Aglaonema – la Sempreverde cinese è meno diffusa rispetto alle piante citate, ma si merita un posto in lista. Il caldo umido non la ammacca e neppure la scarsa illuminazione, ma in compenso è un eccellente filtro naturale dei comuni inquinanti atmosferici ambientali.

Un consiglio per favorire il benessere delle piante: anche se quelle citate sono resistenti alle condizioni limite di un bagno cieco, lasciamo un’illuminazione LED per la fotosintesi. In più, non dimentichiamo la pulizia delle foglie e limitiamo le irrigazioni per evitare marciumi.

Come purificare l’aria del bagno senza finestre: rimedi tecnologici

In giro si possono trovare ottimi purificatori d’aria con filtri HEPA, studiati per gli ambienti chiusi e umidi. E alcuni con sistema a ioni, aiutano non solo a ripulire l’ambiente da particelle inquinanti, ma anche a minimizzare i cattivi odori.

Lo stesso discorso va fatto per i deumidificatori, che sono essenziali negli ambienti umidi a rischio muffe. I migliori sono quelli a compressore, che asciugano in poche ore. Ma se volessimo qualcosa di meno ingombrante, ci sono quelli a semiconduttore.

In questo caso, abbiamo tra le mani oggetti compatti e silenziosi che fanno il loro dovere a costi anche popolari. E per la sanificazione, ben trovate alle lampade a raggi UV-C, che riescono a eliminare i microrganismi nocivi dall’aria del bagno.