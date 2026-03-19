A tutti piace avere bicchieri puliti e brillanti, ma spesso la lavastoviglie ce li riconsegna opachi a fine lavaggio. Il responsabile del danno non è questo elettrodomestico, che ci fa risparmiare tempo e risorse, ma come lo adoperiamo.

Ci sono infatti regole che dovremmo sempre seguire, così da proteggere la salute di piatti e utensili, ma anche quella della lavastoviglie stessa. Ma cos’è che può rovinare la trasparenza dei bicchieri e come evitare che accada, conservandone la superficie intatta?

Perché i bicchieri si opacizzano

I bicchieri possono diventare opachi per due motivi: il primo è a causa del calcare, il secondo per rigature superficiali. E la lavastoviglie può contribuire a questo problema sia con impostazioni di temperatura elevata, sia con detergenti e cicli troppo forti.

C’è un motivo se gli estimatori dei calici di cristallo suggeriscono il lavaggio a mano anche dei semplici bicchieri di vetro. L’acqua tiepida e un detersivo neutro possono infatti pulire questi supporti, evitando che si alterino nel tempo, perdendo brillantezza.

Ma in realtà non sempre è necessario rinunciare alla comodità della lavastoviglie, basta solo impostarla in modo corretto. La prima cosa da controllare è che lo scompartimento del sale non sia mai a secco, in modo da avere sempre un addolcitore per l’acqua troppo dura.

In secondo luogo, anche il brillantante può darci una mano a evitare gli aloni da calcare, favorendo lo scivolamento dell’acqua. Si tratta di rimedi che possono aiutare, ma che non sono invece risolutivi se commettiamo alcuni errori comuni.

Bicchieri opachi: come evitare

Il vetro sopporta le alte temperature, ma non quelle di cicli troppo intensi della lavastoviglie, che possono danneggiarlo. L’ideale è impostare il macchinario su programmi specifici per i cristalli, non sforando i 45 °C, in modo da tutelarne la bellezza.

Un altro consiglio è di scegliere detergenti neutri, meglio liquidi, che possano lavare via lo sporco senza incidere la superficie. Di fatti, alte temperature, pressione elevata dell’acqua per i risciacqui e saponi forti, possono causare corrosione e rigature.

E c’è un altro dato importante: mai lavare i bicchieri prima di caricarli in lavastoviglie, basta eliminare i residui liquidi interni. I detergenti moderni sono studiati per aggrapparsi alle particelle di sporco e unto, ma se le superfici sono pulite, ci possono essere dei problemi.

Il primo è che il sapone produrrà troppa schiuma, il secondo è che potrebbe agire in modo troppo aggressivo sul vetro, opacizzandolo. Anche per i piatti, la regola è di eliminare solo i residui di cibo, lasciano invece alla lavastoviglie il compito di pulire.

Come si lavano i bicchieri in lavastoviglie

Lo accennavamo prima, ma vale la pena ribadirlo: l’ideale è avviare cicli a basse temperature per i cristalli. Se abbiamo tazze, bottiglie o brocche che non hanno incrostazioni, le possiamo lavare con i bicchieri, includendole in programmi delicati.

Ma occhio a come disponiamo gli oggetti in lavastoviglie, perché quelli più fragili andrebbero tenuti sugli scompartimenti centrali, dove la pressione è inferiore. Lo spazio tra i bicchieri deve anche essere sufficiente a evitare che possano urtarsi nel lavaggio.

L’ideale è tenerli in una posizione inclinata, bloccati in modo che non possano muoversi durante la pulizia. L’inclinazione favorisce l’eliminazione dell’acqua dopo il risciacquo, evitando che residui di umido e calcare possano creare aloni sul vetro.