Essere in possesso della cosiddetta “identità digitale” è una prerogativa attualmente imprescindibile per accedere a tutta una serie di servizi, sia privati che della Pubblica Amministrazione, ormai disponibili quasi esclusivamente on line.

Lo SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, garantisce a cittadini ed imprese un accesso unico, sicuro e protetto per effettuare una vasta gamma di procedure, tra cui la richiesta di prestazioni e documentazione all’INPS, i versamenti sul portale PAGOPA, il pagamento delle tasse scolastiche.

Chi non ha grande dimestichezza con la rete internet e le nuove tecnologie, però, potrebbe trovarsi in seria difficoltà per ottenere autonomamente questo strumento: ecco come fare lo SPID in tabaccheria.

SPID Infocert

Da qualche anno, i tabaccai che offrono servizi come Mooney/Sisalpay sono abilitati al rilascio dell’Identità Digitale Infocert durante i loro abituali orari di apertura, di solito molto più estesi di quelli di altri enti autorizzati, come le Poste.

La prestazione non è gratuita, ma il costo applicato è abbastanza contenuto, normalmente inferiore a 9 Euro. L’attivazione dello SPID avviene mediamente nell’arco di un giorno lavorativo e comunque entro un massimo di 72 ore dal completamento della procedura di richiesta.

Per trovare la tabaccheria più vicina a cui rivolgersi, si può consultare l’elenco completo degli esercizi aderenti nella propria città sul sito locator.mooney.it.

Come procedere

Una volta identificato il punto vendita preferito, sarà per prima cosa necessario registrarsi come utenti sul sito Infocert, selezionando prima l’opzione “riconoscimento di persona in un infocert point” e poi “in tabaccheria”.

L’operazione, che costa 7,99 euro, abbina le credenziali Infocert alla richiesta di SPID e genera un codice identificativo OTP, una sorta di password temporanea, che arriverà via SMS sul cellulare del richiedente.

Completata questa operazione, ci si può recare dal tabaccaio prescelto, portando con sé un documento di identità in corso di validità ed una sua scansione fronte/retro, la tessera sanitaria e il codice OTP ricevuto via SMS, che servirà a validare la registrazione. Indispensabile anche possedere una casella di posta elettronica a cui accedere liberamente.

Il riconoscimento facciale dell’utente, necessario all’ottenimento dello SPID, verrà effettuato dal tabaccaio stesso, che poi genererà le credenziali univoche da abbinare all’utente, ovvero user ID e password. Questa procedura relativamente semplice permette di ottenere uno SPID di primo livello, che però non abilita all’utente di effettuare operazioni sensibili come ad esempio i pagamenti.

I tre livelli SPID

Oltre al livello 1, esistono altri due livelli di sicurezza SPID: se la password fosse abbastanza “debole” da essere hackerata, infatti, sarebbe facile per chiunque appropriarsi dell’identità di un altro utente. Il livello 2 garantisce una miglior protezione dei propri dati, grazie ad un sistema di autenticazione a due fattori, di solito con APP fornita dal provider del servizio.

Il grado più elevato di protezione si ottiene con il livello 3: in questo caso, oltre alle credenziali di base ed alla One Time Password, per identificare inequivocabilmente l’utente occorre inserire anche un altro codice, proveniente da un dispositivo a firma digitale.