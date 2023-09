La cipolla è uno degli ingredienti alla base della dieta mediterranea. È usata con grande frequenza in cucina, sia da cuochi professionisti che da semplici amatori. Un ingrediente cosiddetto “povero” che in passato come anche oggigiorno, ha rappresentato e rappresenta una fonte di nutrimento basilare e fondamentale per milioni di persone in tutto il mondo.

Non solo: la cipolla è una delle migliori amiche del cuore, poiché aiuta a tenere sotto controllo il livello di colesterolo nel sangue, diminuendo il rischio di infarto e di malattie cardiovascolari.

Ma a tutte queste proprietà alimentari e salutistiche se ne aggiunge un’altra, sorprendente e inaspettata per molti: la cipolla è un ottimo prodotto per la pulizia domestica. Non ci credete? Esistono dei trucchetti che potrebbero cambiarvi la vita.

Pentole mai così brillanti

La cipolla può piacere o non piacere, è una questione di gusti, totalmente soggettiva. Ci sono però dati oggettivi, anche strani, che meritano di essere conosciuti. Ad esempio, è bene non gettare via le cipolle germogliate in quanto sono ancora commestibili, nonostante spesso si creda il contrario.

Ancora più sorprendete è scoprire che la cipolla è un preziosissimo alleato per la nostra abitazione. Le sue proprietà benefiche, infatti, non si limitano al nostro corpo, ma riguardano anche l’ambiente che ci circonda.

Una particolare tecnica promette di far risplendere pentole e padelle: basterà infatti strofinare il prodotto su tutta la superficie, inumidendola con acqua tiepida. Dopo aver lasciato agire per qualche minuto, sarà sufficiente una risciacquata per una brillantezza mai vista. A ciò aggiungiamo un’altra proprietà della cipolla, quella eliminare germi e batteri.

Cipolla: una manna contro gli insetti

Non di sola pulizia e igiene è fatta la vita domestica. Alzi la mano chi non abbia mai cercato rimedi per allontanare dalle abitazioni insetti come formiche o zanzare.

Il pungente odore emanato dalla cipolla è in grado di allontanare gli questi insetti, tenendoli lontani dalla casa. Basterà tagliarla molto finemente e mettere il tutto in ammollo per 24 ore circa in acqua calda: nebulizzando questo liquido sulle zone più colpite si eviterà l’avvicinamento di insetti molesti.

Un rimedio infallibile per la ruggine

Non è raro pensare di privarci di oggetti che sono stati intaccati dalla ruggine, questo perché riteniamo la situazione sia irrimediabilmente compromessa. Pensiamo, ad esempio, a una grigliata, dove la cipolla non può mancare per la perfetta riuscita delle pietanze. Spesso però, la griglia non è esente da ruggine. Ecco che la stessa cipolla utilizzata per insaporire la carne può in seguito tornare utile per limitarne gli effetti nefasti.

Tutto quello che occorrerà fare sarà strofinare l’ortaggio nella zona interessata, aggiungere qualche goccia di olio e continuare a strofinare con l’ausilio di un panno. Una volta risciacquato e asciugato accuratamente l’oggetto, la ruggine dovrebbe rappresentare solo un lontano ricordo.

Addio alle macchie ostinate

Un po’ come succede per la ruggine, avere a che fare coi panni macchiati è un incubo per quasi ogni casalinga. Almeno per quelle che non hanno mai introdotto la cipolla come metodo smacchiante.

Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che la cipolla, infatti, è di grande aiuto contro le macchie sul bucato. I succhi rilasciati dalla cipolla si insinuano nelle fibre dei tessuti, assorbendo lo sporco. Tutto questo senza rovinare i nostri capi. Basterà applicare della cipolla grattuggiata sulla parte interessata per 15 minuti prima di procedere con il consueto lavaggio.