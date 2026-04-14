Il mal di schiena è un nemico del nostro benessere, più frequente sopra gli “anta”, ma comune anche nei giovani. Le cause scatenanti sono varie, ma quasi sempre si tratta di problemi di natura meccanica, ossia legati al funzionamento di muscoli, ossa e legamenti.

Lo stile di vita moderno poi non aiuta, in quanto fumo di sigaretta, sovrappeso, sedentarietà e postura scorretta al lavoro sono mali dei nostri tempi che peggiorano il disagio. E quindi, dobbiamo rassegnarci a curare mal di schiena, collo e spalle solo con i farmaci?

No, ma dobbiamo avere cura di capire da cosa derivi il dolore, perché ci sono condizioni per cui un ottimo automassaggio è il grande alleato che dona sollievo. Per altre, al contrario, la palpazione delle zone dolenti può addirittura peggiorare la situazione.

Di seguito vedremo quando e come eseguire questa tecnica nel modo corretto e quando invece evitarla, rivolgendoci a professionisti. Come accennato, se vogliamo tutelare la salute a tutto tondo, dobbiamo sapere quando il fai da te può essere risolutivo e quando no.

Automassaggio: condizioni che traggono giovamento

I casi principali in cui l’automassaggio può donare un gradito sollievo dal male ad ogni parte della schiena sono tre. Il più frequente sono le contratture muscolari, incluse quelle alla cervicale, dove il massaggio aiuta a sciogliere i “nodi” causati da posture errate o sforzi fisici.

Al secondo posto ci sono i cosiddetti DOMS, i famosi irrigidimenti muscolari che compaiono a distanza di 24 o anche 72 ore da un allenamento sportivo intenso. In questi casi, il massaggio favorisce il drenaggio delle scorie e accelera il recupero.

In ultimo, ma non per importanza, troviamo il dolore cronico derivato da tensioni accumulate nel tempo. Si tratta di un male sordo che tutti conosciamo, non forte ma costante, che può essere sedato e alleviato grazie a una corretta manipolazione.

Il massaggio è da evitare:

quando ci cono infiammazioni acute nella fase iniziale, come il colpo della strega, per cui vanno attese almeno 48 ore prima di massaggiare, per evitare che infiammazione e dolore peggiorino;

in caso di ernia del disco espulsa o acuta, perché pressione eccessiva o manipolazione errata possono irritare di più i nervi compressi;

se sospettiamo lesioni ossee, visto che fratture e microfratture vanno trattate in modo specifico. In questi casi il massaggio potrebbe peggiorare il problema.

Il dolore, in questi contesti specifici, si presenta con sensazioni di scossa elettrica, formicolio che scende verso le gambe, calore locale o male acuto al minimo tocco. Se capita, evitiamo il fai da te e fissiamo un appuntamento dal medico per una visita professionale.

Come eseguire l’automassaggio per il mal di schiena

Se abbiamo escluso le cause viste sopra e siamo sicuri che si tratti di una contrattura, procediamo col massaggio. Che il problema sia in zona lombare, spalle o cervicale, ci sono tre modalità utili per sciogliere i blocchi: pressione, percussione e impastamento.

Nel primo caso adopereremo le nocche o il pugno, tenendoci ai lati della colonna, applicando una pressione che segue le fibre muscolari indolenzite, dal basso verso l’alto. Con il secondo metodo, picchiettiamo col pugno la fascia lombare dolente, con colpi leggeri e ritmici, così da stimolare la circolazione.

L’impastamento è ottimo anche per le altre aree della schiena, inclusi collo e spalle e consiste nel pizzicare la muscolatura. Il movimento è simile a quello che si fa per impastare il pane e serve a sciogliere le contratture in modo delicato ma efficace.

Se poi volessimo un aiuto materiale per dove non riusciamo ad arrivare, proviamo con una pallina da tennis o il foam roller. La prima va fatta scorrere sotto la schiena, dove duole, restando in posizione sdraiata, evitando però le ossa della colonna.

Il rullo va invece posizionato sotto la parte alta o media della schiena, spingendoci con le gambe per farlo scivolare avanti e indietro. Il movimento tonifica le fibre muscolari indolenzite, massaggiando ad arte spalle e scapole.