Un influencer tecnologico cinese di 26 anni sta spopolando sui social media con un velivolo che sembra uscito da un film di supereroi o fantascienza. Song Xingyu, questo è il suo nome, ha già sorvolato con la sua invenzione il fiume Yangtze, le cime delle montagne e le strade della città.

Dopo aver abbandonato la scuola a 14 anni, ha imparato da solo la tecnologia alla base della sua creazione. Pubblicando con il nome “Amazing Ayu”, Song ha già condiviso in passato acrobazie audaci con altri velivoli.

L’hoverboard si ispira all’aliante del Green Goblin di Spider-Man e all’hoverboard (il celebre skate volante marchiato Mattel) usato da Marty McFly in Ritorno al Futuro Parte II.

Dopo che un prototipo con motore a reazione ha preso fuoco, il ventiseienne è passato ai motori elettrici. La versione attuale è assistita dall’intelligenza artificiale e si dice che possa trasportare fino a quattro persone.

Video tratto da: IPA / KameraOne