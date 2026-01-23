La corretta igiene orale, a partire da spazzolino e dentifricio, è alla base di una salute di ferro: già, visto che studi ufficiali dimostrano che se trattiamo con le dovute cure la bocca, anche il resto ne giova. Da qui infatti passano infezioni e infiammazioni che possono colpire cuore, polmoni e metabolismo.

Per questo è importante non cedere alla pigrizia e lavare i denti tre volte al giorno, aiutandosi nella procedura con filo interdentale e collutorio. Ma c’è una domanda che spesso ci si pone quando si hanno spazzolino e dentifricio in mano: le setole quando vanno inumidite?

C’è chi trova sollievo bagnando la testa dello spazzolino prima di passarlo sui denti, in quanto le fibre si ammorbidiscono e la pressione sulle gengive diminuisce. Ma l’acqua tende a diluire i principi attivi delle paste dentifrice, diminuendone l’azione protettiva.

Non c’è quindi una regola ferrea, ma ci sono consigli da parte di igienisti dentali e dentisti su come lavarsi i denti. Si tratta di indicazioni generali, come accennato, ma in grado di migliorare la disinfezione del cavo orale e proteggere la salute della bocca.

Il dentifricio va bagnato? Cosa dicono gli esperti

La domanda sulla corretta procedura di lavaggio denti ha trovato risposte ufficiali da parte dei professionisti del settore. Il dottor Nigel Carter, amministratore delegato presso la Oral Health Foundation nel Regno Unito, ha espresso le sue considerazioni.

Le opinioni di questo esimio dentista inglese non lasciano spazio a dubbi: lo spazzolino non andrebbe mai bagnato, né prima né dopo aver messo il dentifricio. E questo per evitare di indebolire l’azione meccanica delle setole, rendendo meno efficace la pulizia.

Ma c’è anche un’opinione meno rigida, quella del professor Damien Walmsey, della British Dental Association. In questo caso la scienza dice che si può anche bagnare lo spazzolino, a patto che il fluoro entri a contatto con i denti e svolga la sua funzione.

Da quanto possiamo comprendere, la procedura standard non esiste, per cui sta a noi capire in che modo agire. Se abbiamo gengive sensibili, possiamo inumidire le setole o optare per uno spazzolino dalla testina morbida, più delicata sulla pelle.

Ma se non abbiamo problemi di questo tipo, possiamo lavare i denti a secco, così da favorire l’azione dei principi attivi del nostro dentifricio e migliorare anche lo spazzolamento. Lo spazzolino, in questo caso, può essere bagnato solo per la fase di risciacquo.

Quante volte è consigliato lavare i denti

Dopo che abbiamo capito l’assenza di una procedura ufficiale, parliamo invece di frequenza e modalità di lavaggio denti. In questo caso le voci sono univoche e tutti i professionisti concordano su quanto e come eseguire la pulizia a casa.

Non meno di due volte al giorno è la regola, ma l’ideale è tre, dopo mezz’ora dai pasti principali. L’attesa ha una funzione specifica, quella di ripristinare il normale pH della bocca, specie dopo che abbiamo consumato sostanze acide.

Per quanto riguarda i modi, spazzoliamo per almeno due minuti, non omettendo alcuna superficie, inclusa lingua. I movimenti devono essere delicati, non aggressivi, partendo dalla gengiva verso il dente. Il filo interdentale può aiutarci nelle zone dove le setole non arrivano.

La pulizia deve essere efficiente in ogni momento del giorno, ma di più la sera: di notte produciamo meno saliva, che è protettiva, motivo per cui vale la pena spendere qualche minuto in più e tutelare la nostra bocca dagli attacchi batterici.