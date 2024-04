Il pane è l’alimento principale che non può mai mancare nelle case degli italiani. Il problema è che resta fresco e fragrante, come appena sfornato, solo per poco tempo, un giorno o al massimo due. Una volta indurito o se si ammolla, questo cibo perde tutte le sue prelibate caratteristiche e risulta immangiabile. Per evitare di dover buttare via quello che avanza ogni giorno, c’è un trucco semplicissimo: basta usare un gambo di sedano.

Il trucco del gambo di sedano nella busta del pane

Che sia pane fatto in casa o comprato dal fornaio, la freschezza di questo prodotto dipende da diversi fattori come il contenitore e il luogo in cui viene si conserva. Un trucco che risolve il problema alla radice e garantisce la freschezza del pane anche per diversi giorni è quello del gambo di sedano. Il sedano ha delle proprietà incredibili perché nei giorni permette all’umidità di essere rilasciata e di andare nel pane creando un bilanciamento perfetto e contrastando l’effetto dell’aria. In questo modo, l’alimento sembrerà per giorni come appena sfornato. Basta metterne un gambi nella busta del pane, meglio se di plastica e sigillata bene, e il gioco è fatto.

La conservazione in busta vale sia per il pane confezionato a fette che per il pane fresco comprato in panetteria. La soluzione in ogni caso funziona e potete applicarla anche ad altri prodotti, chiudendoli nella busta questi manterranno a lungo la loro freschezza, anche più dei classici porta pane. In alternativa al sedano va bene qualunque altra verdura di tipo duro che possa fornire umidità a sufficienza al pane per la durata della conservazione in busta.

Perché il pane diventa duro e come conservarlo

Il pane è fatto con acqua, farina, lievito e sale. La farina contiene amido e quelle di cereali anche glutine. Durante la lievitazione nel prodotto si sviluppa gas che tende, soprattutto durante la fase di cottura, a uscire dall’impasto ma resta invece bloccato grazie al reticolo formato da amido e glutine ben idratati. Allo stesso tempo l’acqua tende a evaporare e l’intreccio di amilosio, amilopectina e glutine formano due zone distinte, una esterna e una interna: la prima è la crosta, più compatta e meno umida, la seconda è la mollica, più morbida. Una volta che il pane è uscito dal forno, l’amilosio e l’amilopectina tendono a ritornare, più o meno velocemente, allo stato originario spingendo l’acqua dalla mollica verso la superficie. Questo processo si chiama retrogradazione dell’amido. Non si può contrastare, ma basterà riscaldare il pane per farlo tornare fragrante.

Gli altri trucchi per tenerlo fresco a lungo

Oltre al sedano, ci sono altri trucchi per avere il pane sempre fresco e a lungo. Uno di questi è riporre la pagnotta in un contenitore ermetico da mettere in frigorifero o comunque in luogo fresco e asciutto. In questo modo il prodotto si mantiene anche per più dieci giorni.

Un altro metodo è usare il forno a microonde. Si mette l’alimento nell’elettrodomestico insieme a una ciotola d’acqua. Poi si riscalda a bassa temperatura per 10 secondi. Si gira e si riscaldare per altri 10 secondi. In alternativa, si può prendere un tovagliolo di carta inumidito sotto l’acqua fredda. Successivamente avvolgere il pane nel tovagliolo inumidito e metterlo nel microonde per dieci secondi.

Il pane può essere scaldato anche nel forno tradizionale, basta preriscaldare a 150 °C. Avvolgere molto bene il pane con della carta d’alluminio per cucina. Prestare attenzione a ricoprire con la carta tutto il pane per evitare che questo venga nuovamente inumidito all’interno del foglio e che, una volta raffreddato, non rilasci l’umidità rimanente sotto forma di vapore, ottenendo l’effetto opposto.