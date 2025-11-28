La legge italiana, tra il 15 novembre e il 15 aprile, impone ai veicoli di essere equipaggiati con pneumatici invernali omologati o di avere a bordo catene da neve (o calze da neve conformi alla norma UNI EN 16662-1). Ma la normativa può variare a seconda del luogo.

Di sicuro, le catene da neve sono uno strumento essenziale per garantire trazione e stabilità su neve o ghiaccio. È importante considerarle come equipaggiamento da tenere con sé in auto, sia per evitare multe salate, ma soprattutto per garantire sicurezza in viaggio.

Come si montano le catene da neve: le operazioni preliminari

Prima di montare le catene, è necessario parcheggiare l’auto su una superficie piana e sicura, con il freno a mano tirato e le luci di emergenza accese. Dopo di che possiamo aprire la confezione delle catene e stenderle per terra, assicurandoci che non ci siano nodi.

In questo caso, dovremo districarli per fare un lavoro pulito e ottenere un risultato efficace. Se possibile, meglio indossare i guanti durante queste operazioni, in quanto il freddo, ma anche eventuale sporcizia e bagnato delle ruote, possono danneggiare le nostre mani. Un’adeguata preparazione rende il montaggio più sicuro e veloce.

La guida utile per montare le catene da neve

Dopo esserci preparati, non ci resta che montarle: ecco la procedura standard per installare in modo corretto le catene:

individuare le ruote motrici — se l’auto è a trazione anteriore , le catene vanno sulle ruote anteriori, se posteriore, su quelle dietro. Per auto 4×4 o a trazione integrale, bisogna verificare sul libretto; posizionare la catena dietro la ruota, facendo scorrere il cavo flessibile, o l’anello di supporto, dietro la ruota dalla parte interna a quella esterna; sollevare la catena, avvolgendola lungo la ruota, assicurandoci che le maglie siano uniformi sul battistrada; agganciare i ganci metallici o il sistema di chiusura come indicato — alcuni modelli usano chiusure colorate per differenziare le parti; tendere le catene, con il tirante in gomma o il meccanismo di tensionamento automatico/manuale, fissandole.

Una volta che siamo in moto e abbiamo percorso qualche decina di metri, è buona regola fermare l’auto per controllarla. Se le catene sono ancora tese e ben posizionate, il nostro viaggio può andare avanti senza problemi. Ma se invece durante il tragitto notiamo rumori o vibrazioni strane, fermiamoci, perché potrebbero essersi allentate.

Va ricordato che le catene vanno tenute solo su neve o ghiaccio, togliendole non appena la strada torna pulita. Su asfalto asciutto potrebbero infatti danneggiare le gomme e peggiorare la tenuta degli pneumatici.

Catene da neve: domande frequenti (FAQ)

Uno dei quesiti più frequenti quando si parla di catene da neve è se devono essere montate su tutte le ruote. La risposta è No, vanno montate sulle ruote motrici : quelle anteriori per auto a trazione anteriore, o posteriori per trazione posteriore. Sui 4×4, basta seguire le istruzioni riportate nel libretto dell’auto.

Un secondo dubbio è se le catene possono essere utilizzate con pneumatici estivi. Ma anche in questo caso la risposta è negativa. Gli esperti sconsigliano l’uso di catene su gomme estive: la combinazione può risultare pericolosa e meno efficace, oltre a non rispettare le condizioni di sicurezza per la guida.

Per quanto riguarda la velocità massima con le catene montate, la norma impone di non superare i 50 km/h. In questo modo potremo garantire la corretta stabilità del veicolo. Ma se le istruzioni del produttore indicano una velocità inferiore, è meglio seguire i suggerimenti.

Le calze da neve , o “socks” , sono un’alternativa valida? Di certo sono più leggere e facili da montare, ma offrono un’aderenza inferiore rispetto alle catene tradizionali, soprattutto sul ghiaccio. Sono una soluzione di emergenza, non un sostituto permanente.

Consigli pratici ed errori da evitare con le catene da neve

Prima di partire per una zona innevata, per evitare problemi lungo il percorso, non è sbagliato esercitarsi a montare le catene in un luogo sicuro. Agire senza fretta è un ottimo allenamento per quando dovremo farlo con la neve, il freddo e il carico in auto.

Un altro consiglio preventivo è di controllare sempre che la misura delle catene corrisponda a quella degli pneumatici. La confezione riporta i codici compatibili e ci evita il rischio di montare catene non adatte, che possono danneggiare le gomme.

Come già detto, buona regola dopo il montaggio delle catene da neve è di controllarne la stabilità entro qualche metro. È meglio verificare subito che siano ancora centrate, piuttosto che rischiare rumori, vibrazioni o danni a cerchi e meccanica dopo chilometri.

In ultimo, guidiamo sempre con cautela se abbiamo le catene alle ruote e cerchiamo di non superare il limite di velocità consigliato. Le accelerazioni, le brusche frenate o le curve strette possono infatti aumentare il rischio di slittamento.