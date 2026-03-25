Il meteo ancora è ballerino, ma la primavera è arrivata e questo significa che è tempo di rimboccarci le maniche. Già, se abbiamo un piccolo angolo verde esterno, è proprio l’ora di sistemarlo al meglio per renderlo florido e bellissimo, pronto per la bella stagione.

In lista ci sono pulizia generale, potatura delle piante, lavorazione del terreno, cura dell’eventuale prato. Da qui si deve partire per iniziare a rimettere ordine in giardino, ma poi si può anche passare a ulteriori attività per completare l’opera e rendere gli spazi fruibili.

Ci sono infatti semine e piantumazioni a cui pensare, ma anche il rinnovo o la semplice manutenzione degli arredi. La lista può sembrare lunga, vero, ma è l’esatto elenco di cose da fare per godere del nostro angolo verde fino all’autunno, sfruttandolo al meglio.

Se però non avessimo la possibilità di ritagliarci intere giornate di giardinaggio, dovremmo rinunciare al progetto? No, visto che a volte bastano solo poche ore di tempo per rimettere a nuovo il giardino e prepararlo alla primavera.

Giardino a prova di primavera: cosa fare in una giornata

Se abbiamo solo un giorno per sistemare il giardino, ci sono delle priorità da mettere in calendario. Si tratta di attività di base, utili a dare ordine e dignità al nostro angolo verde dopo il sonno invernale e a prepararlo agli step successivi, per quando avremo tempo:

pulizia generale – è il passaggio fondamentale in cui elimineremo foglie secche, rami spezzati e detriti in giardino. In questa fase toglieremo anche le erbacce infestanti dal terreno e puliremo gli attrezzi da giardinaggio che ci serviranno dopo;

cura del prato – per rigenerare il prato lo si deve arieggiare, togliendo con un rastrello lo strato di erba secca e muschio dalla superficie. In caso di aree diradate, provvediamo a riseminare per coprirle e rinforziamo il verde con un concime azotato. Se temiamo attacchi fungini, prevediamo anche di irrorare con trattamenti specifici antimicotici;

preparazione del terreno – non solo il prato merita cure dopo il periodo invernale, ma anche e soprattutto il terreno che darà forza alle piante ospitate: vanghiamo per fare arieggiare e distribuiamo un concime organico o un fertilizzante a lenta cessione;

potature e travasi – i rami secchi o malati vanno tagliati alla ripresa della fase vegetativa, quando le piante hanno la forza di recupero. Ma evitiamo di potare se il freddo è ancora intenso, aspettando invece temperature più miti e stabili. Per i travasi, scegliamo supporti di 3 o 4 centimetri più grandi rispetto ai precedenti per consentire alle radici di prosperare e foderiamo il fondo del vaso con argilla espansa. Un buon terriccio universale, mescolato con la perlite, accoglierà le nostre piante, che andranno innaffiate subito per far aderire l’apparato radicale alla terra.

Come rendere favoloso il giardino: i passaggi successivi

Il momento è quello giusto anche per le piantumazioni, mettendo a dimora nuove piante. La parte più divertente è scegliere le varietà migliori, optando per quelle che si adattano meglio al nostro clima e al pH del suolo, giocando con specie e colori.

Si tratta di un passaggio non obbligato, ma suggerito, che ci permette di avere subito l’idea di rinnovamento della primavera. Lo stesso dicasi per i piccoli restyling delle parti comuni, da arredare con eleganza e funzionalità per accogliere gli ospiti in visita.

Non è necessario acquistare nuovi arredi, se quelli che abbiamo sono ancora buoni, semmai aggiungiamo qualcosa. Un nuovo set di cuscini, lanterne decorative e complementi in ferro battuto e legno renderanno il dehor uno spazio dove rilassarsi e divertirsi con stile.