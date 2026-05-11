Le tende della doccia sono tra gli elementi del bagno che tendono a sporcarsi di più e in modo rapido. L’umidità costante, i residui di sapone e calcare, o la poca ventilazione creano infatti l’ambiente ideale per la formazione di muffa, aloni e cattivi odori.

Con il tempo, anche una tenda all’apparenza pulita, può assumere un aspetto ingiallito o trattenere macchie difficili da eliminare. Per questo motivo si consiglia una pulizia regolare, anche con rimedi domestici semplici e economici, basati su elementi che già abbiamo in casa.

Non tutti i metodi, però, garantiscono gli stessi risultati: alcune soluzioni possono essere efficaci contro lo sporco più ostinato, ma allo stesso tempo rischiano di rovinare i materiali. La regola, in questi casi, è di non eccedere con la frequenza per evitare alterazioni.

Altri rimedi, invece, funzionano più come prevenzione che come vera pulizia. In generale bisogna poi considerare che ogni tenda richiede cure specifiche: i modelli in tessuto sopportano alcuni trattamenti che potrebbero danneggiare il vinile o la plastica, mentre i detergenti aggressivi possono scolorire e rovinare le superfici decorate.

Come pulire le tende della doccia: consigli e rimedi

Una parentesi, prima di vedere quali sono i rimedi più comuni e suggeriti per la pulizia delle tende della doccia, è obbligatoria. Va infatti ricordato che le brutte abitudini quotidiane possono renderci il lavoro più difficile, peggiorando i livelli di sporcizia da eliminare.

Ad esempio, lasciare la tenda chiusa e umida dopo la doccia favorisce la comparsa della muffa. Se invece la asciughiamo e la manteniamo distesa potremo garantirle una vita più lunga, solo applicando una corretta manutenzione quotidiana.

Candeggina

La candeggina è tra i prodotti più efficaci contro muffa e macchie ostinate e spruzzarla sulla zona sporca può aiutare a sbiancare la tenda, soprattutto se in plastica o PVC. Ma occhio, perché un uso frequente può scolorire eventuali decorazioni e rendere alcuni materiali più fragili nel tempo. In più, durante la pulizia, è obbligatorio arieggiare il bagno.

Acqua salata

L’immersione in acqua salata viene spesso consigliata come metodo preventivo di pulizia delle tende. Il sale può aiutare a limitare l’umidità trattenuta dal materiale, ma non rappresenta una vera soluzione detergente. In pratica, è un valido accorgimento iniziale per tende nuove, ma è meno efficace come sistema di pulizia profonda.

Bicarbonato e aceto

Con uno spazzolino e una miscela di bicarbonato e aceto, possiamo rimuovere sporco superficiale e residui di sapone. È un metodo abbastanza delicato, ma c’è chi preferisce adoperare i due ingredienti in modo separato per ottenere un risultato più efficace. La soluzione tende infatti a perdere efficacia quando smette di frizzare.

Acqua ossigenata

L’acqua ossigenata può funzionare bene sulle tende in vinile grazie alla sua azione smacchiante. Va però adoperata con moderazione, perché concentrazioni troppo elevate rischiano di opacizzare o indebolire il materiale plastico.

Aceto per le tende in tessuto

Un ammollo in acqua calda e aceto, prima del lavaggio delle tende in tessuto, può aiutare a eliminare odori e residui di calcare. È una soluzione semplice e prevede di lasciare il tendaggio a bagno per un’ora, prima di lavare in lavatrice. Dopo, stendiamo subito.