In estate i peperoni sono i protagonisti delle nostre ricette, ma ormai li troviamo con facilità sui banchi di frutta e verdura in ogni periodo dell’anno. Il che significa poterli arrostire, fare sottolio, alla piastra o saltati in padella per sughi o contorni sfiziosi, quando vogliamo.

Ma la semplicità di reperimento nei supermercati, non elimina un problema antipatico, legato proprio a questi ortaggi. I peperoni sono infatti gustosi, ma anche piuttosto indigesti, motivo che li rende meno adoperati di altre verdure, sebbene abbiano un profilo nutrizionale unico.

I peperoni sono infatti ricchi di vitamina C, più degli agrumi, un vero booster energetico per il nostro sistema immunitario. Ma sono anche fonte di vitamina A, vitamine del gruppo B, minerali come potassio, magnesio, fosforo, sodio, calcio e ferro.

Se però il nostro stomaco fa seria fatica a digerirli, come portare in tavola questi doni dell’orto, senza problemi? Con una serie di trucchi di preparazione che possono aiutarci a sveltire i processi digestivi quando li mangiamo, così da stare tranquilli.

Cosa rende indigesti i peperoni?

Il primo problema da affrontare è la buccia: la pellicina esterna è infatti una delle parti che li rende così indigesti. Se li arrostiamo e poi eliminiamo la pelle, li potremo gustare con maggiore tranquillità, in quanto non ci rimarranno sullo stomaco come al solito.

Ma la pulizia può anche proseguire con semini e componenti bianche interne, che possono contenere flavina e solanina. Se infatti la buccia è ricca di cellulosa, indigeribile per il nostro stomaco, queste altre parti contengono alcaloidi irritanti per la mucosa gastrica.

E occhio anche al colore dei peperoni: i rossi e i gialli sono più digeribili rispetto a quelli verdi, più carichi di solanina. Per cui, se vogliamo ridurre il rischio di indigestione, optiamo per le prime due varietà, meglio ancora se avanti con la maturazione.

Di fatti, la solanina, che aiuta la pianta a difendersi dai parassiti, tende a ridursi quando il frutto è maturo. In soggetti più sensibili, questo alcaloide può creare qualche problema irritativo allo stomaco, inclusa infiammazione.

Peperoni più digeribili: i rimedi

Dopo aver visto i motivi per cui non digeriamo i peperoni, diamo invece una lettura ai trucchi per renderli più “leggeri”. Il primo è semplice, è una questione di taglio: le fibre dei peperoni procedono per il lungo, ma se li tagliamo per il corto, riusciamo a ridurre il problema.

In questo modo renderemo i peperoni digeribili, solo optando per un formato meno allungato e più tozzo. Un altro metodo efficace è di aggiungere un cucchiaino di zucchero durante la cottura, che aiuterà non solo a bilanciare il sapore, ma anche a velocizzare la digestione.

Lo zucchero contrasta infatti sia la capsaicina, presente nei peperoncini, ma anche nei peperoni, sia le fibre. In poche parole, da una parte evita che il “piccante” irriti la mucosa gastrica, mentre dall’altra rende più agevole e immediata la digestione.

Se ci piace l’agrodolce, il misto di zucchero e aceto può insaporire i peperoni, renderli meno pesanti e spesso anche più gradevoli al palato. Un modo semplice per alleggerire i processi digestivi, senza rinunciare al gusto.

Un altro rimedio delle nonne è invece sostituire lo zucchero con un pezzetto di mela, che invece contiene fruttosio e pectina. L’effetto addolcente e digestivo è lo stesso, ma in questo caso il sapore del pasto resta più neutro e bilanciato.