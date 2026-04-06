Il pollo arrosto più buono ha due caratteristiche essenziali: la carne tenera e succosa, più una pelle croccante. Le due consistenze rendono questo secondo apprezzato da grandi e bambini, ottimo con un’insalata leggera o con un goloso accompagnamento di patatine.

In qualunque modo lo si voglia abbinare, un pollo cotto nel modo corretto riesce sempre a garantire un plauso al cuoco. Ma occhio, perché le insidie sono dietro l’angolo e un errore frequente è di sfornare un piatto troppo secco o asciutto, che ha perso fragranza e sapore.

Ma c’è un trucco facile, suggerito dallo chef Paul Liebrandt, famoso per le sue tecniche infallibili che trasformano la pelle delle carni in cialde sottili e croccanti. In parte sono segreti di alta cucina, ma in parte si tratta di qualcosa di facile da replicare anche a casa nostra.

Cosa suggeriscono gli chef di alto livello per avere un pollo che scrocchia sotto ai denti, mantenendo l’interno morbido? Di lasciare il pollo intero, o solo le ali o i fusi in frigorifero senza copertura, favorendo così l’assorbimento naturale dell’umidità della carne.

Perché lasciar riposare il pollo scoperto in frigorifero

I frigoriferi, grazie all’aria fredda e ventilata, sono in grado di ridurre l’umidità superficiale della pelle del pollo. E questo significa che una volta messo in forno, l’esterno diventerà subito croccante, evitando cotture eccessive o l’effetto gommoso causato da basi umide.

Ma non solo, anche il sapore ne trarrà vantaggio, in quanto il riposo al fresco e il conseguente “asciugamento” dell’acqua, porta a una concentrazione di aromi e gusto. In questo modo, quando inforniamo, avremo sia una corretta reazione di Maillard, con una crosticina impeccabile, sia una migliore resa organolettica.

Se volessimo migliorare ancora questo aspetto, possiamo anche salare il pollo prima di lasciarlo in frigo. La tecnica si chiama dry brining, o salamoia a secco, un altro metodo per estrarre l’umidità, in questo caso favorendo la tenerezza e il sapore della carne.

La tecnica: regole di sicurezza

Dopo che abbiamo tessuto le lodi della tecnica degli chef per rendere il pollo al forno impeccabile, serve aprire una parentesi di sicurezza alimentare. Si tratta infatti di una carne a rischio Campylobacter e Salmonella, per cui va gestita in modo accorto per evitare contaminazioni batteriche.

Il pollo andrebbe alloggiato in frigo nel ripiano più basso e da solo, in questo modo eventuali perdite di succhi non coleranno sui cibi sottostanti e non intaccheranno quelli vicini. In più, mai appoggiarlo sul ripiano o su un piatto, meglio una griglia appoggiata su una teglia.

L’acciaio inox è il materiale più adeguato in questi casi, in quanto è facile da igienizzare dopo che l’abbiamo adoperato. Il sistema griglia e teglia, invece, è utile per drenare i liquidi, raccogliendoli in un fondo a parte e evitando così che il siero depositato rovini la carne.

Un’altra regola aurea: il pollo tenuto in frigorifero va cotto entro 24 o al massimo 48 ore. In primo luogo, perché in questo lasso di tempo il pollo manterrà il suo profilo organolettico inalterato, ma anche per evitare le proliferazioni batteriche di conservazioni più lunghe.

In ultimo, mai dimenticare di lavare sempre mani, superfici e utensili che sono stati a contatto con il pollo crudo. L’igiene non va mai sottovalutata, soprattutto in cucina.