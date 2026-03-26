Ci sentiamo spesso dire dagli esperti di stile che avere un armadio organizzato è come tenere tutto in vetrina. Gli abiti e gli accessori sono facili da vedere e abbinare, così abbiamo sempre davanti agli occhi le varie opzioni e possiamo scegliere il look per ogni occasione.

Al contrario, un armadio disordinato può rendere confusionario il reperimento dei nostri capi, ma ci espone anche al rischio di rovinarli. Se infatti magliette, camicie e altri tessuti piegati finiscono sotto montagne di altri indumenti, possono logorarsi o sfilacciarsi.

Va detto, spesso il problema è la pila di roba che stipiamo, come se lo spazio fosse infinito. No, a un certo punto finisce e noi ci ritroviamo a dover fare un declutterig di urgenza, tipico del cambio di stagione, per capire cosa tenere e cosa invece regalare o gettare.

Ma una volta fatta una selezione, come mantenere l’armadio ordinato, in modo da rendere gli abiti reperibili, senza impazzire a cercarli? È tutta una questione di strategia, per cui rimbocchiamoci le maniche e prepariamoci a sistemare.

Come riordinare l’armadio, anche se abbiamo poco spazio

Un armadio, che sia un quattro stagioni, o invece un formato ridotto, segue la stessa regola aurea per essere in ordine. Va infatti sempre diviso in sezioni, creando spazi per gli indumenti che devono essere appesi e altri per quelli che invece si possono piegare o inscatolare.

Le mensole sono le parti più versatili e personalizzabili, facili da organizzare grazie a divisori e contenitori. In commercio possiamo trovare accessori furbi per guadagnare spazio, come le alzate per i ripiani, o i divisori verticali, che rendono facile ottimizzare ogni centimetro.

Un altro acquisto intelligente sono le scatole con organizer interno, ossia scomparti dove riporre capi non ingombranti o accessori. La soluzione migliore per tenere insieme i completi di intimo, o per non spaiare i calzini, o ancora per evitare di perdere le cinture.

Se infatti non abbiamo un comò o un settimino dove riporre questi oggetti, dovremo ricavare un angolo dall’armadio. Le scatole organizzate ci renderanno semplice lo stoccaggio e il reperimento, proteggendo anche gli abiti e gli accessori da eventuali schiacciamenti.

Ottimizzare le aree appendiabiti: la strategia verticale

Il mondo dei tool per armadio non si limita alla zona orizzontale, ma si dedica anche a quella verticale. Ci sono infatti grucce salvaspazio, che permettono di appendere più capi a ingombro ridotto, adoperando un sistema a cascata, ma anche organizer per accessori.

Si tratta di elementi, di solito in tessuto, che possono essere appesi alla barra appendiabiti e creano un sistema contenitivo per alloggiare borse o sciarpe. Al contrario della sistemazione in scatole, con questo metodo le avremo sempre visibili e a portata di mano.

C’è anche un altro sistema comodissimo per sfruttare lo spazio, quello di aggiungere una seconda barra appendiabiti. Di solito i vestiti o i cappotti lunghi sono una quantità minima rispetto a giacche, pantaloni e camicie, lasciando un sacco di spazio vuoto sotto.

La doppia barra, installata e metà del vano, può raddoppiare la capienza, ottimizzando ogni angolo. Se però lo scompartimento non è abbastanza grande per due barre, nessun timore, possiamo dedicare gli spazi vuoti a scatole trasparenti della misura giusta.

Se non le troviamo, possiamo optare per le classiche scatole rigide in cartone o morbide in TNT. Ma in questo caso ricordiamoci di attaccare un’etichetta per riconoscere al volo il contenuto. E anche i cambi di stagione, così, risulteranno più facili.