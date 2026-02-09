Il forno a microonde è uno degli elettrodomestici “furbi” della nostra cucina, pronto a darci una mano quando serve. Ci aiuta infatti a scongelare, riscaldare i cibi e a grigliarne la superficie. Il tutto in modo rapidissimo, per non sperperare tempo o energia elettrica.

Un ottimo modo per adoperarlo, è per riscaldare gli avanzi che abbiamo in frigorifero, così da farli tornare saporiti. Una corretta conservazione degli alimenti, dopo che li abbiamo cotti, permette infatti di non gettarli, ma di riciclarli per un nuovo pasto.

In un regime di lotta agli sprechi, conservare gli alimenti che non consumiamo, è il modo più saggio per prolungarne la durata. Di fatti, può capitare di portare in tavola più di quanto mangiamo, con la conseguenza di ritrovarci porzioni ancora intatte, a cui trovare posto.

Lo spreco alimentare è fuori discussione, per cui guai a buttare in pattumiera gli avanzi ancora buoni. Al contrario, possiamo conservarli nel modo corretto, al riparo dagli attacchi batterici, che possono causare intossicazione alimentare, per scaldarli al momento giusto.

Quali cibi scaldare nel microonde

Non tutti gli alimenti si possono riscaldare nel forno a microonde, in quanto ne uscirebbero alterati. Un esempio sono uova, cibi fritti, pollo, riso, patate, funghi e spinaci. Per alcuni il rischio è batterico, in quanto il calore non uniforme non elimina tutti i microorganismi.

In altri casi è chimico, tipo per gli spinaci, per cui il microonde potrebbe trasformare in sostanze tossiche i nitrati. Per altri cibi il problema è di consistenza e sapore, come per la frutta congelata, la quale potrebbe spappolarsi e perdere fragranza e gusto.

Al contrario, il microonde è ottimo per zuppe, minestre, stufati, pasta, arrosti, legumi, parmigiane e lasagne. In questi casi, se abbiamo conservato nel modo giusto gli avanzi, il calore del fornetto renderà di nuovo buoni i cibi senza danneggiarli.

Lo stesso vale per dolci lievitati e torte da credenza, ma anche per la cioccolata calda, facile da scaldare in pochi secondi. Da evitare invece i dessert al cucchiaio o quelli farciti con panna e creme troppo liquide, che potrebbero rovinarsi.

Come scaldare gli avanzi al microonde: regole utili

Il modo più sicuro per scaldare gli avanzi al microonde è di scegliere i supporti giusti: vetro, pirex, ceramica o plastica riportante il logo con le linee ondulate. In tutti questi casi, sappiamo che il materiale è sicuro e resistente nei confronti delle onde elettromagnetiche.

No invece a ciotole metalliche, che possono causare scintille o anche cortocircuiti, legno, vimini e melammina, a rischio di bruciature e scioglimenti. Ma occhio anche a plastica non contrassegnata dal logo del microonde, o il vetro non resistente alle alte temperature.

Per quanto riguarda i cibi, ricordiamoci che per una cottura omogenea, è preferibile mescolare a metà del procedimento. L’ideale è eseguire cicli da 10 secondi, girare e riprendere con altri dieci secondi, fino a riscaldamento completo.

Se abbiamo dubbi sul tipo di alimento e non siamo certi si possa scaldare con le onde elettromagnetiche, optiamo per il forno elettrico o a gas. In alcuni casi, tipo avanzi di pasta, verdure o riso, la padella è una soluzione più veloce, che non trascura l’aspetto della sicurezza.

Le temperature al di sopra dei 75 °C sono infatti quelle suggerite per eliminare i rischi batterici.