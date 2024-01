Far quadrare i conti del proprio bilancio familiare non è sempre facile. Un buon modo per farlo è provare a seguire la regola del “20/30/50”. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Cos’è la regola

Il metodo è diventato celebre dopo il successo del bestseller “All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan” scritto da Elizabeth Warren e dalla figlia Amelia Warren Tyagi. Il principio alla base è semplicissimo. Tutto ciò che bisogna fare è suddividere il reddito mensile in 3 parti: 50% per spese essenziali (come affitto o mutuo), 30% per spese personali (acquisti di piacere) e 20% per risparmio e fondo di emergenza (magari per saldare i debiti o per investire per il futuro).

Occorre essere realistici e accurati nel calcolare le spese varie, in modo tale da avere una visione chiara di quanto effettivamente si esborsa per coprire ogni necessità e bisogno.

Come implementare la regola

Mettere in pratica la regola potrebbe richiedere, specialmente all’inizio, un po’ di tempo. Chi la segue, però, afferma a gran voce che ne vale davvero la pena. Ecco come procedere.

Create un budget mensile dettagliato, tenendo traccia di tutte le entrate e le uscite in previsione. È un passo fondamentale per capire come si stanno gestendo i propri soldi. Un budget accurato vi aiuterà a identificare le aree in cui certamente poter ridurre le spese e scovare opportunità di risparmio.

Riducete le spese superflue. Per farlo, osservate attentamente le spese personali e identificate gli acquisti potenzialmente evitabili o da limitare. Valutate le priorità finanziarie per evitare gli sprechi. Prima di fare un acquisto, chiedetevi se avete realmente bisogno di quel bene e se è allineato con gli obiettivi finanziari a lungo termine.

Aumentate le entrate. Oltre a ridurre le spese, valutate modi e opportunità per aumentare le vostre entrate, magari con attività secondarie. In alternativa, ambite ad uno stipendio più alto.

Come monitorare i progressi

Procuratevi un taccuino su cui registrare accuratamente ogni entrata ed uscita mensile. È questo un modo utilissimo, per capire come state spendendo i vostri soldi, se avete suddiviso correttamente le spese e se è necessario prendere provvedimenti per correggere il tiro. In alternativa al taccuino, potete ricorrere ad un’applicazione di gestione delle finanze personali o al classico foglio di calcolo su Excel. Ciò che conta è avere davanti agli occhi il proprio budget mensile, correttamente compilato.

