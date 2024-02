Arredare la propria casa è una questione importante: lo stile che si sceglie rispecchia il proprio gusto, ma soprattutto la propria personalità. Le tende della camera da letto sono un accessorio fondamentale, sia dal punto di vista pratico che estetico. Saperle scegliere coniugando alla perfezione questi aspetti non è facile come sembra. Ecco perché può tornare utile una piccola guida.

Come devono essere le tende della camera da letto: le tipologie

Le tende della camera da letto devono essere scelte con cura, ma spesso riuscire a mettere ordine nella vasta offerta che il mercato mette a disposizione è un’ardua impresa. Iniziare a ragionare sulle varie tipologie e caratteristiche significa partire con il piede giusto e valutare tra:

tende a binario o aste;

tende a pannello;

tende a rullo.

Si va dal classico intramontabile ai modelli più moderni. Le prime sono disponibili in diversi tessuti, dal cotone più semplice al macramè più elaborato. Possono essere sostenute dai binari o dalle aste, con occhielli o laccetti, essere tende trasparenti o spesse: la scelta dipende dall’abbinamento con il resto dell’arredamento.

Quelle a pannello sono rivestite in tessuto, pratiche e moderne. Che siano di cotone o garza, hanno un vantaggio: sono multifunzionali. Oltre che assolvere il compito classico, possono diventare ottimi separatori d’ambiente. Il loro punto di forza è l’essenzialità, unita alla facilità del lavaggio.

Le tende a rullo sono facili da usare, non fanno pieghe e fanno da schermo a una delle stanze più intime e private della casa. Sono disponibili in vari tessuti: dal cotone al vinile più oscurante.

Dimensione, lunghezza, trasparenza: come si sceglie una tenda

Quando si scelgono le tende per la camera da letto ci sono tanti fattori. Non meno importanti del modello sono le dimensioni e il grado di trasparenza:

i tessuti leggeri e i colori chiari sono l'ideale per illuminare gli ambienti più bui;

i materiali pesanti e i toni scuri stanno benissimo in stanze ampie e già naturalmente luminose;

i tessuti oscuranti isolano la stanza dal freddo e dal caldo, fanno da schermo anche alla troppa luce e al rumore esterno.

Altra questione è la lunghezza che, di norma, dovrebbe partire dal soffitto e coprire totalmente gli infissi delle finestre. Ma anche in questo caso c’è da fare i conti con l’arredamento e lo stile prescelti.

Se si desidera un’atmosfera avvolgente sono indicate le tende sino al pavimento, anche 5 o 10 centimetri più lunghe. Se invece si predilige l’effetto minimal, meglio che non tocchino a terra. E, a proposito di lunghezza, attenzione a come si lavano le tende se non si vuole che si restringano in maniera inattesa.

Attenzione ai colori e cosa bisogna fare con una camera bianca

La scelta cromatica delle tende per la camera da letto è un tasto dolente. Anche in questo caso è strettamente legata al mobilio e al suo colore dominante.

Se si opta per mobili bianchi le tende possono essere tono su tono o a contrasto. Possono integrarsi o diventare un elemento di arredo e spiccare. Se si sceglie il bianco su bianco, è importante non sottovalutare i diversi punti di tono di questo colore. Ecco solo alcune opzioni:

avorio;

antico;

bianco di zinco;

bianco di titanio;

fantasma;

floreale;

bianco fumo;

bianco Navajo;

cosmic latte.

Se si sceglie quello giusto, il risultato è assicurato e si può puntare ad atmosfere moderne, soffuse o eleganti. In alternativa si può scegliere un bel tono di grigio, andare totalmente a contrasto con il nero o dare un tocco di allegria con colori vivaci.

Gli errori da non fare mai quando si comprano delle tende

Nella scelta delle tende per la camera da letto commettere degli errori non è poi così difficile. Sottovalutarla può essere il primo sbaglio, con conseguenze sull’arredamento non indifferenti. Ecco quello che non si deve fare:

mettere tende uguali in tutta la casa;

prenderle di misure sbagliate;

usare tende poco funzionali;

usare tende voluminose in stanze piccole;

usare colori non attinenti al resto dell’arredamento.

Se si evitano come la peste queste cadute di stile, l’atmosfera in casa propria sarà perfetta e darà serenità a chi la abita e a chi la frequenta più o meno saltuariamente.