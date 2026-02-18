La corretta igiene orale, come spesso sentiamo dire, è alla base di una buona salute generale. I batteri possono infatti passare dalla bocca e favorire una serie di condizioni patologiche che non hanno a che fare solo con denti e gengive.

Da qui, l’esigenza non solo di mantenere il cavo orale pulito, ma anche lo spazzolino igienizzato e in buono stato. Ma se ci fossero abitudini di conservazione errate, sebbene comuni, in grado di favorire le proliferazioni batteriche?

Lo spazzolino da denti è il nostro alleato per mantenere una bocca sana e, come accennato, tutelare l’intero organismo. A volte, però, siamo noi stessi a rendere l’azione pulente meno agevole, coprendo le setole con il cappuccio in plastica, quando sono ancora bagnate.

Il copri spazzolino, che spesso è venduto in abbinamento nella stessa confezione, può essere un nemico silenzioso da cui non dobbiamo lasciarci ingannare. Se di solito laviamo i denti e copriamo le setole dopo il risciacquo, prepariamoci a una triste scoperta.

Come si conserva lo spazzolino da denti

Il modo più corretto per conservare lo spazzolino da denti è di tenerlo in posizione verticale in un bicchiere, lontano da fonti batteriche, come il wc. In questo modo gli aerosol che si spargono nell’aria ogni volta che tiriamo lo sciacquone non entreranno in contatto.

Un dettaglio fondamentale, prima di riporlo, è che le setole siano pulite con acqua calda, così da non trattenere residui di dentifricio o sporcizia dall’ultimo lavaggio. Ma perché niente copertura? Lo spazzolino deve asciugare all’aria, per evitare le proliferazioni batteriche.

Il cappuccio di plastica, infatti, tenderebbe a mantenere le setole umide e a creare terreno fertile per germi e muffe. Se coprire la testina poteva sembrarci una buona idea per evitare contaminazioni, questa rivelazione può aiutarci a cambiare abitudine in modo consapevole.

Il tappino non è del tutto inutile, però, in quanto può essere adoperato se vogliamo portare lo spazzolino in viaggio. In questo caso, infatti, dopo che avremo lasciato asciugare le setole, potremo coprirle in modo che non ci siano contatti tra le utilità del beauty.

Come tenere igienizzato lo spazzolino da denti

Una volta a settimana possiamo tenere in ammollo la testina dello spazzolino in una soluzione a base di acqua e collutorio. In questo modo potremo disinfettare le setole in modo sicuro, adoperando un antibatterico non pericoloso per la salute.

C’è anche chi suggerisce di igienizzarlo con una pasta a base di acqua e bicarbonato di sodio, strofinando per eliminare i residui. In effetti la pulizia meccanica con un composto ruvido, come è appunto il bicarbonato, può lavare via la sporcizia più superficiale.

E mai dimenticare un metodo che i dentisti spesso consigliano, l’ammollo delle setole in una tazza di acqua mescolata con 1 cucchiaino di acqua ossigenata. Si può lasciare da 15 minuti a una notte e sciacquare in modo accurato dopo.

Il perossido di idrogeno è infatti ottimo per eliminare la maggior parte di germi e batteri, ma anche funghi e lieviti. In alcuni casi è persino suggerito per trattare alcuni tipi di gengiviti gravi, ma in questi casi le indicazioni del dentista vanno seguite alla lettera per evitare irritazioni o, peggio, ustioni.