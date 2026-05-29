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CONSIGLI 29 MAGGIO 2026

Muffa nera in casa: come prevenirla e eliminarla in modo naturale

Mirangela Cappello

Mirangela Cappello

Editor

SEO copywriter e content editor con una grande passione per il "nero su bianco", dal 2012 mi occupo di editoria online e marketing digitale. Gli argomenti "caldi" di cui scrivo sono attualità, moda e design, salute ed ecologia.

La muffa nera in casa è uno di quei problemi che spesso si ignorano finché non diventano impossibili da nascondere. All’inizio compare come una piccola macchia scura nell’angolo del bagno, dietro un armadio o vicino a una finestra poco arieggiata.

Ma poi, in modo lento e inesorabile, si espande e porta con sé cattivi odori, umidità persistente e un’aria meno salubre. In certi casi si tende a intervenire solo sull’effetto visibile, senza capire davvero perché la muffa continui a tornare.

Il punto è proprio questo: eliminare la muffa non significa soltanto pulire una parete, ma comprendere le condizioni che ne favoriscono la formazione. La condensa, la scarsa ventilazione e l’umidità eccessiva sono quasi sempre le cause principali.

Per fortuna, quando il problema è circoscritto e non troppo esteso, si può intervenire anche con rimedi naturali efficaci, evitando detergenti chimici. Ma prima di agire è importante sapere come riconoscere la muffa e anche come prevenirla, in modo da evitare che ritorni.

Muffa nera: come riconoscerla e cause principali

La muffa nera si presenta quasi sempre con macchie scure, tendenti al nero o al verde molto intenso, che compaiono soprattutto nelle zone più umide della casa. I punti più colpiti sono di solito:

  • bagno e cucina poco ventilati;
  • pareti vicine a finestre con forte condensa;
  • angoli dietro mobili troppo aderenti al muro;
  • soffitti esposti a infiltrazioni o sbalzi termici.

L’aspetto visibile è quello che percepiamo subito, ma spesso, anche prima della comparsa delle macchie, potremmo notare un odore intenso di chiuso o di umidità persistente. In alcuni casi si possono anche sentire pareti fredde o bagnate al tatto.

Una piccola accortezza prima di intervenire: è importante capire se il problema derivi da condensa o da infiltrazioni profonde. Se la muffa continua a tornare dopo ogni pulizia, può esserci un problema strutturale legato all’isolamento o alla presenza di acqua nelle pareti.

In questi casi è necessario affidarsi a professionisti, che possano individuare l’origine del problema e arginarlo. Se invece il fenomeno è limitato, i rimedi naturali possono offrire un buon risultato.

Rimedi naturali anti muffa nera

Tra i rimedi più scelti per contrastare la muffa nera c’è l’aceto bianco, utile per pulire le superfici colpite senza ricorrere a detergenti troppo aggressivi. Il bicarbonato anche può aiutare, rimuovendo le tracce superficiali e contrastando gli odori forti.

Per intervenire in modo corretto si dovrebbe:

  • indossare guanti e mascherina;
  • aprire porte e finestre durante la pulizia;
  • applicare aceto bianco puro sulla zona interessata;
  • lasciare agire per circa un’ora;
  • strofinare con una spugna o una spazzola morbida;
  • asciugare con cura la superficie.

Se la muffai appare più ostinata, si può creare una pasta con bicarbonato e poca acqua, da applicare sulle macchie coprendo la superficie interessata. Dopo 15 minuti di posa si può strofinare con una spugna non abrasiva fino a eliminare ogni macchia scura.

In ultimo, puliamo via i residui di pasta con un panno umido strizzato e asciughiamo. Se invece volessimo provare altri rimedi, i preferiti e più efficaci sono:

  • acqua ossigenata, utile per igienizzare le superfici e schiarire le macchie più evidenti;
  • tea tree oil, conosciuto per le sue proprietà antibatteriche e spesso diluito in acqua da vaporizzare sulle aree colpite;
  • succo di limone, adoperato soprattutto per il suo effetto disinfettante e deodorante;
  • sale grosso, che può aiutare l’assorbimento dell’umidità nei piccoli ambienti più esposti alla condensa.

Come prevenire la muffa nera evitandone il ritorno

La prevenzione è la parte più importante, perché eliminare la muffa senza modificare le condizioni ambientali porta quasi sempre a una ricomparsa del problema. La prima abitudine utile consiste nel favorire il ricambio d’aria quotidiano, anche durante i mesi più freddi.

A volte bastano solo pochi minuti al giorno per ridurre l’umidità interna e limitare la formazione della condensa. Per quanto riguarda i mobili, anche la disposizione nelle zone più colpite dal problema può essere un aiuto.

L’ideale è lasciare qualche centimetro di distanza tra armadi e pareti, così che l’aria sia libera di circolare meglio, evitando la formazione di zone umide nascoste. Per mantenere la casa più asciutta si dovrebbe inoltre:

  • evitare di stendere il bucato in ambienti poco ventilati;
  • utilizzare una cappa aspirante durante la cottura dei cibi;
  • asciugare le superfici del bagno dopo docce molto calde;
  • controllare sempre la presenza di eventuali infiltrazioni;
  • mantenere una temperatura interna il più possibile stabile.

Se la muffa interessa superfici estese o compare di frequente, come accennato, conviene valutare l’intervento di un professionista. In questi casi, infatti, il problema potrebbe non dipendere soltanto dall’umidità superficiale, ma da problemi dell’abitazione più seri.

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