La chiromanzia è l’antica arte di leggere la mano, interpretando le sue linee e le forme del palmo. E anche se si tratta di ipotesi e non di scienza, conoscere i dettagli che potrebbero fare luce sulla personalità e il futuro di qualcuno, resta qualcosa di affascinante.

No, fidarsi troppo di quello che dice la nostra mano a proposito di come siamo o di cosa ci aspetti negli anni, non è una scelta furba. Ma giocare per un pomeriggio a fare i chiromanti è divertente e può essere un modo carino per passare il tempo.

Ci sono regole da rispettare e centimetri di pelle da interpretare, per cui vale la pena dedicare qualche minuto per fare le cose a regola d’arte e nel modo giusto. Per iniziare, esiste una mano dominante, che è quella con cui si scrive e una non dominante.

La prima rappresenta il presente e le scelte consapevoli, la seconda il potenziale ereditato e il subconscio. Da qui si deve partire, così da comprendere quali misteri si nascondono dietro linee e monti dei nostri arti superiori.

Lettura della mano: quali sono le linee principali

Ci sono quattro linee principali nella mano, in grado di fornire le informazioni basilari sulla persona:

linea del cuore – si trova nella parte superiore del palmo, è la linea che riguarda emozioni e relazioni. Se è lunga e curva, indica che il soggetto è aperto e socievole, mentre una linea dritta e corta fa riferimento a persone meno emotive e più riservate;

linea della testa – attraversa il centro del palmo e si riferisce all’intelletto della persona. Se è profonda indica pensiero lucido, curva è invece segno di creatività;

linea della vita – è la linea che si trova alla base del pollice, ma a dispetto del nome la sua misura non indica quanti anni vivremo. Al contrario, può indicare l’energia vitale del soggetto o i grandi cambiamenti esistenziali che gli si prospettano;

linea del destino – una linea verticale che sale dal polso verso il dito medio. Se è dritta e profonda, indica un percorso di vita stabile, se inizia a metà palmo indica che il successo arriverà non subito e che sono necessari sacrifici. Una linea spezzata o tratteggiata simboleggia frequenti cambi di carriera dovuti a circostanze esterne, mentre se è assente, significa che il destino lo si scriverà giorno per giorno. Le due linee parallele sono invece segno di personalità poliedrica dalle mille ispirazioni.

Come interpretare i Monti nella chiromanzia

I monti sono i cuscinetti di carne alla base delle dita e lungo i bordi del palmo, anche questi parte della lettura chiromantica. Per interpretarli non si deve solo guardare dove sono collocati e che forma hanno, ma anche la loro consistenza.

Li dobbiamo tastare e percepire la compattezza: se la zona è piena e solida, le qualità associate a quel pianeta sono vivaci, se invece è molle, sono latenti:

monte di Giove – si trova sotto l’indice, rappresenta ambizione, comando e autostima. Se è sviluppato e sodo, indica un potenziale leader naturale;

monte di Saturno – è sotto il dito medio, indica senso del dovere, ma anche solitudine e pensiero costante. Se è pronunciato, la persona è seria, ma forse anche introversa;

monte di Apollo – lo si vede sotto l’anulare, è il centro della creatività, del successo e del gusto estetico. Ma se è pieno, potrebbe anche indicare che si è in continua ricerca di approvazione dagli altri;

monte di Mercurio – sito sotto al mignolo, rappresenta l’intelligenza e la comunicazione, ma anche la bravura negli affari;

monte di Venere – è alla base del pollice, indica la vitalità, ma anche l’amore per la vita;

monte della Luna – si trova dalla parte speculare rispetto a Venere, segna una grande sensibilità artistica se è pronunciato, o anche una natura sognatrice.

Ci sono poi anche i monti di Marte, che si trovano al centro del palmo: Marte positivo è verso il pollice, segnala la forza e anche l’aggressività. Il Marte negativo, vicino alla Luna, rappresenta la resistenza emotiva e la pazienza, la Piana di Marte, al centro del palmo, mostra come si gestiscono i conflitti quotidiani.

La chiromanzia: forma della mano

In ultimo, per capire davvero il possessore della mano che stiamo leggendo, dobbiamo vedere la forma. Un palmo quadrato con dita corte, tipico di persone Terra, lascia intendere che il soggetto sia pratico e affidabile.

Se il palmo è ancora una volta quadrato, ma con dita lunghe, la persona è Aria, intelligente e comunicativa. Un soggetto Acqua mostrerà invece un palmo ovale con dita lunghe, segno di grande sensibilità e emotività personale espressa.

Il palmo dalla forma allungata ma con dita corte è quello di una persona Fuoco, energica ma forse anche impulsiva.