La banana è il frutto probabilmente più diffuso a livello globale ed è anche uno dei più amati da adulti e bambini. La si può mangiare praticamente in ogni situazione, sia quando è acerba che ben matura. C’è anche chi predilige la banana annerita.

Il suo successo va ricercato in ambiti differenti. Prima di tutto costa poco e si può comodamente portare a scuola o in ufficio, il che la rende uno spuntino facile da consumare in movimento. Inoltre la sua dolcezza soddisfa il desiderio di dolce in modo naturale, senza l’aggiunta di zuccheri raffinati.

La ricchezza di nutrienti contribuisce alla sua popolarità come scelta salutare. Le banane, infatti, sono ricche di potassio, vitamine del gruppo B e vitamina C. Ha anche fibre, che possono aiutare la digestione e contiene antiossidanti come la dopamina e la catechina.

Insomma, la banana è un’opzione salutare e dà il giusto apporto energetico per uno spuntino. Quel che in pochi sanno è che la buccia di questo frutto può non essere gettata. Se nell’immaginario collettivo è utile solo per far scivolare le persone che, inavvertitamente, la calpestano durante il loro cammino, in realtà la buccia può avere un utilizzo molto più nobile.

Perché non si mangiano le bucce di banana

Contrariamente a quanto si pensa, le bucce di banana possono essere consumate e sono commestibili. Tuttavia la maggior parte delle persone le scarta perché possono essere fibrose e avere un sapore leggermente amaro, molto lontano da quello del frutto vero e proprio.

Sebbene molte persone preferiscano scartare le bucce, non ci sono rischi per la salute nel consumarle, se sono lavate accuratamente.

Per quanto possa sembrare strano, gli esperti sottolineano i benefici per la salute nel mangiare bucce di banane, ovviamente preventivamente cotte e doverosamente trattate. Quella che per molti sarà una scoperta, rientra di diritto in quelli che sono gli usi alternativi della frutta.

La buccia di banana è commestibile: come mangiarla

Una volta appurato che la buccia di banana è commestibile, non ci resta che capire come consumarla correttamente.

Come prima cosa bisogna assicurarsi di lavarla con cura, al fine di rimuovere eventuali residui di pesticidi o sporco. I più coraggiosi possono mangiarla anche cruda, anche se non tutti potrebbero amare questo genere di esperienza.

Molto più semplice per il palato è utilizzare le bucce all’interno di frullati, torte o altri piatti cotti. La consistenza fibrosa potrebbe essere meno gradevole rispetto alla polpa interna a cui tutti siamo abituati, quindi potrebbe essere preferibile tagliarla o frullarla per renderla più digeribile.

Un’ottima idea può essere quella di tramutare le bucce in farina, utilizzando banane mature e non danneggiate, facendole sbollentare, essiccandole all’aria o in forno e poi macinarle in polvere fine.

Come fare i biscotti di farina di buccia di banane

La farina può essere utilizzata per realizzare dei gustosi biscotti. Dopo aver fatto preriscaldare il forno a 180 °C, in una ciotola bisogna sbattere mezza tazza di burro ammorbidito e una di zucchero, fino a ottenere una consistenza cremosa.

Dopodiché si potrà aggiungere un uovo e un cucchiaino di estratto di vaniglia.

A questo punto si possono aggiungere le bucce di due banane essiccate e tritate, mescolando accuratamente il tutto. In un’altra ciotola si deve preparare un composto con due tazze farina, mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio un quarto di cucchiaino di sale. Una volta amalgamato il tutto si può scegliere se aggiungere delle gocce di cioccolato.

Dopo 10 o 12 minuti in forno, i cookies alla farina di banana saranno pronti per essere gustati. Si tratta solo di un esempio di ricetta tra le tante possibili dove sfruttare questo ingrediente di recupero in cucina.

I consigli anti spreco con le banane: non si butta niente

Un popolare adagio vuole che del maiale non si butti via niente. Un detto talmente diffuso che ormai diamo per assodato sia vero. Più complicato, è pensare che la stessa formula possa essere utilizzate per un frutto come la banana. Eppure abbiamo visto che è così e l’ampliamento dei nostri orizzonti culinari non può far altro che arricchire le esperienze in cucina e, soprattutto, evirare gli sprechi.

Proprio in questa ottica, è opportuno sottolineare che le bucce di banana possono essere riciclate anche per utilizzi che nulla hanno a che vedere con ciò che mangiamo.

Questo ingrediente, infatti, può essere utilizzato come maschera nutriente per rinvigorire i capelli. Basterà lasciare agire la buccia sui capelli asciutti per circa 30 minuti e dopo il risciacquo si potranno notare risultati notevoli e una chioma morbida come non mai.

Ma le bucce di banana possono essere utili anche come fertilizzante per le piante: se posizionate nei vasi è possibile utilizzarle per aiutare la crescita, migliorando anche lo stato di salute delle piante.