Il mondo dei rimedi naturali spazia in ogni angolo delle nostre vite e anche delle nostre case, provando a facilitarci la vita. E se il calcare sui rubinetti è un problema che spesso ci troviamo ad affrontare, con alcuni metodi green e economici lo possiamo risolvere.

Ma occhio, perché in rete si trovano anche soluzioni che non solo non portano benefici, ma possono addirittura rivelarsi dannose. Una manciata di anni fa andava per la maggiore lo strano rimedio della monetina da 2 pence per staccare il calcare dal metallo.

In pratica, secondo alcuni utenti zelanti, strofinare il penny sul rubinetto incrostato, sarebbe bastato per eliminarlo. In realtà, ci riesce difficile immaginare che una semplice moneta di acciaio placcato rame possa davvero fare certe meraviglie.

Ma qualcosa in effetti capita, merito non di reazioni chimiche, quanto piuttosto di un’azione meccanica pulente, che va a levigare tramite attrito. Il rischio è che potrebbe però incidere o rigare il metallo, cosa che farebbe propendere verso altri rimedi più sicuri.

Rimedi naturali anti calcare efficaci

Se la monetina ci lascia scettici, ci sono ottimi rimedi naturali alternativi per evitare che il calcare ricopra bagno e cucina. Tra questi c’è l’acido citrico, che può essere disciolto in acqua per creare una soluzione decalcificante, valida amica dell’acciaio inossidabile.

Ci basta diluire 150 grammi di acido citrico in un litro d’acqua in una bottiglia spray e vaporizzare sui rubinetti sporchi. Il liquido non deve mai asciugarsi sulle superfici, va invece lavato via con acqua pulita e una spugna, dopo pochi minuti di azione.

Più delicati, ma sempre efficaci, sono anche l’aceto bianco e il succo di limone, che possono aiutarci a scrostare il calcare. L’aceto può essere mescolato con acqua e alcol, 50ml del primo, con 250ml del secondo e altri 50ml del terzo per una soluzione potente.

Al pari dell’altro rimedio, anche in questo caso sfrutteremo l’acidità naturale per contrastare i residui alcalini sui rubinetti. Se invece abbiamo fretta, possiamo tagliare un limone e adoperarlo come una spugna, passandolo sulle zone dove serve brillantezza.

E in caso di getto smorzato dal calcare, possiamo svitare e immergere l’aeratore del rubinetto in un bicchiere con aceto puro. In un paio d’ore, potremo spazzolare via i residui e rimontarlo: l’acqua tornerà a scorrere in modo fluido, senza adoperare solventi chimici.

Calcare sui rubinetti: il bicarbonato

In caso dovesse servire una pasta abrasiva leggera, possiamo realizzarla con bicarbonato e poca acqua distillata. Si tratta di una soluzione che va applicata sulle incrostazioni più difficili, cercando prima di eliminarle con una spugnetta ruvida e poi lavando via i residui.

Di fatti, è un ottimo rimedio preventivo, che aiuta a eliminare le tracce di sporco da rubinetti, ceramiche e piastrelle. Ma per rendere splendenti i metalli, ricordiamoci sempre di passare le soluzioni acide descritte in precedenza, che potranno contrastare davvero il calcare.

Il bicarbonato è infatti ottimo per un’azione pulente iniziale, ma è un rimedio basico, proprio come il calcare, o carbonato di calcio. Per questo, acido citrico e aceto sono i nostri migliori alleati naturali in questa battaglia, abili a ridonare luce all’inox, togliendo la patina opaca.