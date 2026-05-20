Le macchie di olio e di unto sono tra le più fastidiose da trattare: basta una distrazione in cucina o a tavola per ritrovarsi con aloni difficili da eliminare. Il problema principale è che il grasso tende a penetrare nelle fibre del tessuto, rendendo il normale lavaggio insufficiente.

In più, intervenire nel modo sbagliato può peggiorare la situazione, fissando la macchia o rovinando i materiali sensibili come lana, seta o capi sintetici. Per ottenere un buon risultato è importante agire con rapidità, evitando di strofinare con forza o di affidarsi a detergenti troppo aggressivi.

Per nostra fortuna, in casa spesso abbiamo già le soluzioni giuste per eliminare le macchie rispettando i tessuti. Ma occhio, perché dobbiamo essere accorti e delicati nelle procedure, in modo da evitare alterazioni o danni permanenti sui capi delicati.

Se però seguiamo alcune semplici regole, possiamo dire addio agli odiosi aloni di unto senza ricorrere alla lavanderia professionale. In questo modo potremo mantenere inalterata la qualità dei capi, ottenendo dei buoni risultati senza spendere una fortuna.

Come togliere le macchie di olio dai tessuti

Tra i rimedi naturali più efficaci e delicati per assorbire l’olio dai tessuti ci sono bicarbonato e amido di mais. Si tratta di elementi che aiutano a catturare il grasso senza danneggiare le fibre, risultando efficaci sulle macchie fresche.

Per prima cosa conviene utilizzare un cucchiaio o un panno asciutto per rimuovere l’eccesso di olio dalla superficie, evitando di strofinare troppo. Dopo si può coprire la macchia con bicarbonato o amido di mais, lasciando agire per almeno 15-20 minuti.

Nei casi più ostinati, attendere anche un’ora può migliorare il risultato. Una volta assorbito il grasso, togliamo la polvere con delicatezza e applichiamo una piccola quantità di detergente liquido per piatti o di smacchiatore delicato sulla zona interessata.

Il detergente deve essere distribuito con movimenti leggeri, meglio se aiutandoci con un panno morbido. Dopo il trattamento, sciacquiamo con acqua calda solo se l’etichetta del capo lo consente. Per tessuti delicati è meglio quella tiepida.

Un piccolo appunto: prima di procedere con l’asciugatura, controlliamo che la macchia sia sparita, in quanto il calore potrebbe fissare l’alone residuo. Non solo, in caso di capi delicati o colorati, testiamo la procedura su una parte nascosta del tessuto per verificare la tenuta.

Altri rimedi anti unto rapidi e cosa evitare

Ci sono altri rimedi utili per eliminare le macchie di olio dai vestiti:

sapone di Marsiglia – il sapone di Marsiglia è delicato e sicuro sulla maggior parte dei tessuti, ideale per macchie leggere o recenti;

talco – utile per assorbire il grasso fresco quando non si ha a disposizione il bicarbonato;

detersivo per piatti delicato – efficace contro l’unto, ma da usare in quantità moderate per evitare scolorimenti;

acqua frizzante – può aiutare a sollevare residui oleosi superficiali, specialmente sui tessuti lavabili;

smacchiatori specifici per grasso – scegliere prodotti delicati e seguire sempre le istruzioni riportate in etichetta.

Al contrario, evitiamo i rimedi casalinghi più aggressivi, come solventi, candeggina o alcool puro, che possono risultare rischiosi per i tessuti. In particolare, lana, seta e capi tecnici potrebbero danneggiarsi in modo permanente.

Se la macchia è estesa, vecchia oppure presente su un capo delicato o di valore, rivolgersi a una lavanderia professionale rappresenta spesso la scelta più sicura. Se invece il tessuto è resistente o la macchia è ridotta, i metodi descritti possono essere un aiuto sufficiente.