Rendere la propria abitazione salubre è molto importante per non avere problemi di salute. In quest’ottica umidificare l’aria è il metodo più veloce e naturale per farlo. Si tratta di una pratica fondamentale soprattutto se si è in presenza di bambini o di persone con disturbi dell’appartato respiratorio. Ne hanno bisogno soprattutto coloro che soffrono di asma e allergie. Per fortuna ci sono dei metodi fai da te e facili da mettere in pratica per risolvere la questione in poco tempo.

Perché l’aria secca in casa non è salubre

Sia in inverno che in estate, a causa dei riscaldamenti e dei condizionatori è facile che si avverta una certa secchezza nell’ambiente. È in questo caso che diventa necessario umidificare l’aria. Oltre ai problemi respiratori e di allergia sopracitati si possono avere altri disagi.

Disidratazione.

Mucose asciutte.

Pelle secca.

Inoltre anche il parquet e i mobili in legno possono riportare i segni di un’aria poco salubre. La troppa umidità, di contro, provoca la proliferazione degli acari della polvere e altri allergeni: ecco perché è importante il deumidificatore.

I trucchi per umidificare l’aria in modo naturale

Perché non vengano corsi rischi, la temperatura dovrebbe stare sempre fra i 20 e i 22 gradi. Umidificare l’aria è facile sia utilizzando le funzioni previste dalle pompe di calore, che con metodi fai da te. Anche l’arredamento di casa permette di mettere in atto alcuni stratagemmi utili.

Arredare con le piante e utilizzare i sottovasi.

Fare in modo che le fonti di calore diventino umidificatori.

Mettere dei bacini d’acqua in punti strategici dell’appartamento.

Stendere il bucato in casa.

Fare bollire l’acqua sul fuoco.

Mettere in funzione la lavastoviglie.

Lasciare i rubinetti aperti dopo aver fatto il bagno o la doccia.

Usare i diffusori per ambienti.

Le piante non sono solo belle da guardare, ma aggiungono umidità grazie al loro processo di traspirazione innescato quando si innaffiano. Inoltre, posizionare una pentola o un contenitore pieni d’acqua vicino alle fonti di calore è un’altra possibile soluzione per favorire l’evaporazione. Si possono riempire anche vasi o piccoli soprammobili presenti in vari angoli della casa: anche l’esposizione al sole permette di creare un umidificatore naturale.

Per lo stesso principio, stendere i panni bagnati – ma ben strizzati – all’interno della propria abitazione torna utile. In alternativa si può mettere dell’acqua a bollire sui fornelli della cucina. E, rimanendo sempre nella stessa stanza, perché non lasciare la lavastoviglie aperta dopo averla usata? Il vapore acqueo che esce è perfetto per mantenere salubre l’aria.

Lo stesso meccanismo può essere utilizzato in bagno, tenendo i rubinetti aperti per qualche minuto, facendo scorrere l’acqua calda dopo aver fatto il bagno o la doccia. Per evitare qualsiasi tipo di spreco, si può aspettare un poco prima di svuotare la vasca. Si creerà una dose di umidità utile ma non eccessiva. Non va dimenticato, naturalmente di lasciare la porta aperta.

Infine, anche i diffusori per ambienti – che possono essere personalizzati con il profumo che più si preferisce – sono un’ottima soluzione per umidificare l’aria. Gli olii essenziali sono piacevoli ed efficaci. L’importante è sceglierne di non troppo forti o che svaniscono velocemente, altrimenti si rischia di non ottenere l’effetto sperato.

Alla rosa.

Alla lavanda.

Al rosmarino.

Al limone.

Al bergamotto.

Se si opta per uno di questi appena elencati si va sul sicuro. Si ottiene un ambiente salubre e si profuma casa in una sola mossa. Ne giova la salute di chi abita la casa e si ottiene un’atmosfera pulita e curata.