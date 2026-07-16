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VIRALI 16 LUGLIO 2026

Come una piaga biblica: auto investita dalle locuste

Redazione Virgilio Video

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Esperienza ‘biblica’ per un automobilista in Daghestan (Russia): l’uomo è rimasto intrappolato con la sua auto nel mezzo di uno sciame di locuste.

Gli insetti si sono schiantati ripetutamente contro il parabrezza dell’auto. Alla fine, innumerevoli locuste morte erano rimaste incastrate sul veicolo, in particolare nella zona della presa d’aria del radiatore.

Dalla fine di giugno, questi insetti si stanno diffondendo in diverse regioni della Russia meridionale, minacciando l’agricoltura. e, come si nota nel video, anche l’incolumità degli automobilisti che si trovano nel mezzo degli sciami.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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