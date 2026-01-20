Non capita spesso che un oggetto proveniente da un altro sistema stellare offra agli scienziati un’occasione così favorevole per essere studiato da vicino. Eppure è proprio quello che sta succedendo con 3I/ATLAS, il terzo oggetto interstellare mai confermato nella storia dell’astronomia moderna. Dopo ʻOumuamua e Borisov, questo nuovo visitatore cosmico sta attirando l’attenzione di ricercatori di tutto il mondo, inclusi team che collaborano con NASA ed ESA, grazie a una serie di comportamenti insoliti e a una configurazione astronomica estremamente rara. A rendere l’evento ancora più interessante è un allineamento quasi perfetto tra la cometa, la Terra e il Sole, previsto per il 22 gennaio 2026, che permetterà osservazioni dettagliate difficilmente replicabili.

Il raro allineamento di 3I/ATLAS con il nostro pianeta

Giovedì 22 gennaio 2026 rappresenterà una data importante per gli astronomi. In quel giorno, 3I/ATLAS si troverà quasi perfettamente allineata con la Terra e il Sole, creando una configurazione geometrica eccezionale. L’angolo di fase, ovvero l’angolo formato tra la linea Sole-Terra e quella Sole-cometa, sarà infatti di appena 0,69 gradi, un valore estremamente vicino allo zero. In termini pratici, significa che l’oggetto sarà completamente illuminato dal Sole, in modo simile a ciò che accade durante una Luna piena.

Questa condizione, rarissima per le comete che attraversano il Sistema solare, lo è ancora di più per un oggetto interstellare: è la prima volta in assoluto che un corpo proveniente da un altro sistema stellare viene osservato così vicino all’opposizione. Secondo l’astrofisico Avi Loeb dell’Università di Harvard questa configurazione offre circostanze ideali per studiare un fenomeno noto come effetto di opposizione. Si tratta di un aumento significativo della luminosità causato dalla particolare interazione della luce solare con le particelle di polvere che circondano la cometa.

L’allineamento non sarà limitato a poche ore: tra il 19 e il 26 gennaio 2026 l’angolo di fase resterà inferiore ai 2 gradi, garantendo quasi una settimana di osservazioni favorevoli. Un intervallo insolitamente lungo, considerando che per le comete “tradizionali” questa finestra spesso dura solo poche ore. Durante questo periodo, 3I/ATLAS si troverà a circa 3,3 unità astronomiche dal Sole e 2,35 unità astronomiche dalla Terra, con una magnitudine apparente stimata intorno a 16,7. Numeri che, tradotti, significano una preziosa opportunità per raccogliere dati di qualità, sfruttando un aumento di luminosità legato sia alla scomparsa delle ombre tra i granelli di polvere sia al rimbalzo coerente della luce.

Cosa rende speciale la cometa 3I/ATLAS

A distinguere 3I/ATLAS dai suoi predecessori non è solo l’allineamento favorevole, ma anche il suo comportamento fisico. Dopo il passaggio al perielio, avvenuto alla fine di ottobre 2025, la cometa ha mostrato un aumento dell’attività, con una chioma più ricca di gas e polveri. Alcune osservazioni hanno inoltre evidenziato una struttura anomala della coda, spesso descritta come una sorta di anti-coda, un fenomeno che non ha nulla di artificiale o misterioso, ma che suggerisce una composizione e una dinamica interna diverse rispetto alle comete nate attorno al nostro Sole.

Il confronto con i precedenti oggetti interstellari è inevitabile. ʻOumuamua, il primo mai osservato, non mostrava tracce evidenti di gas o polveri, mentre 2I/Borisov, pur essendo una cometa attiva, non ha mai raggiunto un angolo di fase sufficientemente ridotto da consentire osservazioni in prossimità dell’opposizione. 3I/ATLAS, invece, combina attività cometaria e geometria favorevole, offrendo un’occasione senza precedenti per studiare la polvere interstellare.

Gli scienziati puntano a sfruttare questo evento per analizzare composizione, struttura e dimensioni dei granelli rilasciati dalla cometa, attraverso osservazioni fotometriche e polarimetriche. L’obiettivo è raccogliere quanti più dati possibile, coordinando osservazioni da diversi siti e utilizzando strumenti e filtri differenti, anche per ridurre l’impatto di eventuali condizioni meteo sfavorevoli. In altre parole, 3I/ATLAS non è solo un visitatore raro, ma una vera e propria finestra aperta su materiali e processi che arrivano da regioni dello spazio finora conosciute solo in modo teorico. Un’occasione che, difficilmente, si ripresenterà.