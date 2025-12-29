La cometa 3I/Atlas è ormai diventata famosa anche tra i non appassionati di astronomia. Gli scienziati continuano a osservarla grazie a strumenti altamente tecnologici. In particolare, a catturare l’attenzione dei ricercatori è la particolarità della sua coda che la rende tra gli oggetti cosmici più enigmatici.
La scoperta sulla coda anomala di 3I/Atlas
Una nuova analisi firmata da Avi Loeb ha scoperto una caratteristica misteriosa riguardo la cometa 3I/Atlas. Questo oggetto celeste ha una cosiddetta anti-coda, una struttura di materiale che, invece di allungarsi in direzione opposta al Sole come accade normalmente per le comete, appare orientata proprio verso la nostra stella.
Secondo le osservazioni più recenti, questa anti-coda raggiunge una lunghezza di circa 400.000 chilometri, una distanza paragonabile a quella media che separa la Terra dalla Luna, e presenta una forma insolitamente stretta e ben collimata.
Loeb ritiene che il bagliore osservato nelle immagini raccolte dai telescopi alle Canarie non sarebbe spiegabile con i tradizionali modelli di degassamento cometario se si assumono particelle di polvere di dimensioni tipiche.
Nei calcoli, pubblicati su Medium, l’astrofisico sostiene che i granelli responsabili della luminosità dell’anti-coda dovrebbero avere diametri compresi tra 1 e 100 micrometri, con un valore medio attorno ai 10 micrometri.
L’anti-coda di 3I/Atlas avrebbe invece particelle sensibilmente più grandi rispetto a quelle comunemente rilasciate dalle comete del Sistema solare durante i processi di sublimazione dei ghiacci superficiali.
Cosa rende anomala la coda di 3I/Atlas
A rendere anomala la coda di 3I/Atlas sarebbe il materiale di cui potrebbe essere composta. Secondo Loeb, per riuscire a percorrere centinaia di migliaia di chilometri prima di fermarsi, servirebbero velocità iniziali incompatibili con quelle ottenibili da particelle troppo piccole.
Se i granelli fossero submicronici, dovrebbero muoversi a velocità superiori a quelle termicamente sostenibili dal gas cometario, rendendo lo scenario poco plausibile.
Le peculiarità di 3I/ATLAS risiederebbero proprio nella velocità estrema e nella mancata interazione per tempi lunghissimi con altre stelle.
La stretta collimazione del getto, inoltre, suggerirebbe un’emissione concentrata in una regione limitata della superficie dell’oggetto, un dettaglio che rafforza l’ipotesi di particelle relativamente grandi e pesanti.
L’astrofisico ha calcolato che se i granelli superassero i 100 micrometri, la quantità di massa persa, stimata in circa 500 chilogrammi al secondo dopo il perielio, implicherebbe un nucleo estremamente piccolo, con un raggio inferiore ai 100 metri.
I dati del telescopio spaziale Hubble rendono però questa ipotesi poco compatibile con le osservazioni disponibili.
Loeb ipotizza quindi che la coda di 3I/Atlas possa avere una natura artificiale, anche se non si hanno ancora conclusioni definitive su questa idea.
L’astrofisico sottolinea che i vincoli imposti dalle dimensioni delle particelle valgono per una cometa naturale alimentata dalla sublimazione dei ghiacci, ma non per una fonte “esotica” capace di impartire velocità di espulsione arbitrarie, come accadrebbe nel caso di uno scarico propulsivo.
La comunità scientifica sembra essere scettica sull’ipotesi della natura artificiale di 3I/Atlas proposta da Loeb. Future analisi spettroscopiche del getto dell’anti-coda potrebbero fornire informazioni preziose su ciò che realmente dà origine alla coda di questa particolare cometa.