Il 19 dicembre 2025 la cometa interstellare 3I/ATLAS ha sfrecciato attraverso il sistema solare, raggiungendo il suo massimo avvicinamento alla Terra. Nonostante l’abbiano vista innumerevoli persone e sia studiata grazie ai telescopi più potenti attualmente esistenti, questo astro rimane poco più di una macchia di gas, avvolta nel mistero. Dalla sua scoperta all’inizio di luglio, si sta ancora cercando di capire la sua origine, la sua vera età, le sue dimensioni, la sua composizione e la sua forma. Ma, dopo aver sfiorato il nostro pianeta, dove è diretta?

Cosa si sa sulla cometa 3I/ATLAS

Gli scienziati ritengono che l’unica opportunità di scoprire qualcosa di più sulla cometa 3I/ATLAS è osservare il suo percorso prima che sparisca. Per questo è molto interessante capire dove sia diretta.

Alcuni scienziati stanno proponendo una soluzione audace: dobbiamo “intercettarlo” con una sonda spaziale.

Il 1° luglio, gli astronomi dell’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) hanno rivelato di aver individuato un misterioso oggetto in viaggio verso di noi proveniente da oltre Giove, a oltre 210.000 km/h.

Meno di 24 ore dopo, la NASA ha confermato che la rapida esplosione di luce era un oggetto interstellare – un asteroide o una cometa aliena di origine esterna al sistema solare – e lo ha chiamato 3I/ATLAS.

Le prime osservazioni hanno confermato che 3I/ATLAS è una cometa – potenzialmente la più antica del suo genere mai osservata – che probabilmente ha avuto origine dalla regione di “frontiera” della Via Lattea.

Il 19 dicembre 3I/ATLAS ha raggiunto il punto più vicino alla Terra, a circa 270 milioni di km di distanza.

Dove sta andando 3I/ATLAS

La cometa si sta allontanando rapidamente da noi e probabilmente supererà Nettuno entro un altro anno.

Poiché ormai è troppo tardi per intercettare 3I/ATLAS all’interno del sistema solare, la maggior parte dei ricercatori concorda sul fatto che ora ci sia una sola opzione praticabile per studiare questo oggetto: inseguirlo mentre lascia il sistema solare.

Ciò richiederebbe alla sonda di eseguire quelle che i ricercatori chiamano “manovre di Oberth“, in cui una sonda viene lanciata gravitazionalmente attorno a oggetti massicci, come il Sole, per acquisire una velocità sufficiente a raggiungere e intercettare un ISO in un punto specifico lungo la sua traiettoria prevista.

Questo metodo ha però un enorme limite: gli scienziati dovrebbero attendere decenni per ottenere i dati. Dato che 3I/ATLAS sarà molto difficile da rintracciare, alcuni astronomi sostengono che non dovremmo preoccuparci di dargli la caccia ma sarebbe meglio attendere un altro ISO in avvicinamento verso la Terra.

Grazie al nuovo Osservatorio Vera C. Rubin in Cile, progettato per individuare più oggetti piccoli e deboli nel sistema solare esterno, è probabile che nei prossimi decenni troveremo molti più ISO e, cosa ancora più importante, li individueremo molto prima nel loro viaggio verso di noi, il che ci darebbe maggiori possibilità di studiarli.

La prima cosa da considerare è se puntare a un asteroide o a una cometa. Poiché le comete diventano più attive vicino al Sole e rappresentano la rotta più probabile per la raccolta di campioni interstellari, probabilmente avrebbero la priorità.

La considerazione successiva sarebbe la distanza del bersaglio dalla Terra. Il Comet Interceptor dell’ESA potrebbe aver faticato a raggiungere 3I/ATLAS durante il suo viaggio attraverso il sistema solare interno. Pertanto, potrebbe essere opportuno attendere un ISO che si trovi su una traiettoria più favorevole rispetto alla Terra.