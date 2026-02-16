Una nuova cometa verde, grande quanto una piccola città, si sta avvicinando alla Terra. Il suo nome ufficiale è C/2024 E1 (Wierzchoś), ma molti la stanno già soprannominando la “gemella” di 3I/ATLAS, la celebre cometa interstellare che lo scorso anno aveva fatto parlare di sé in tutto il mondo. La somiglianza riguarda l’aspetto e il suo destino cosmico: secondo gli esperti, dopo questo passaggio nel Sistema Solare interno, l’oggetto potrebbe essere espulso per sempre nello spazio interstellare.

Cos’è la cometa C/2024 E1 (Wierzchoś)

La cometa è stata individuata nel marzo 2024 dall’astronomo polacco Kacper Wierzchoś grazie a un telescopio in Arizona. Da allora è stata osservata anche da strumenti più avanzati, incluso il telescopio spaziale James Webb, che ha rilevato nella sua chioma grandi quantità di anidride carbonica.

Il suo nucleo – cioè la parte solida composta da ghiaccio e roccia – potrebbe avere un diametro di diversi chilometri. Le prime stime parlavano di dimensioni paragonabili a una grande area urbana, anche se analisi più recenti suggeriscono che potrebbero essere leggermente inferiori. Ciò che la rende particolarmente affascinante è la sua traiettoria: non segue un’orbita chiusa attorno al Sole, ma un percorso iperbolico, aperto. In altre parole, non tornerà.

Perché viene paragonata a 3I/ATLAS

Il confronto con 3I/ATLAS nasce dal fatto che anche quella cometa aveva mostrato caratteristiche fuori dall’ordinario e un destino simile: un passaggio rapido nel Sistema Solare e poi via, verso lo spazio profondo.

3I/ATLAS era stata definita “interstellare” perché proveniva da un altro sistema stellare. Nel caso di C/2024 E1, l’origine è probabilmente diversa: arriverebbe dalla Nube di Oort, l’enorme serbatoio di corpi ghiacciati che circonda il Sistema Solare ai suoi confini più remoti. L’effetto finale potrebbe essere simile. Dopo il cosiddetto “slingshot” gravitazionale attorno al Sole, la cometa potrebbe ricevere una spinta sufficiente per essere proiettata fuori dal nostro quartiere cosmico.

Il momento più vicino alla Terra

La cometa ha già superato il punto di massimo avvicinamento al Sole (perielio) a gennaio, passando a decine di milioni di chilometri dalla nostra stella. Nei prossimi giorni raggiungerà invece la distanza minima dalla Terra. Parliamo comunque di uno spazio enorme: oltre cento milioni di chilometri. Nessun rischio di collisione, nessun pericolo per il nostro pianeta. Ma abbastanza vicino da renderla osservabile con un buon telescopio o un binocolo astronomico.

Perché è verde?

Uno degli elementi più suggestivi è il color verde smeraldo visibile nella sua chioma. Questa tonalità non è rara tra le comete, ma resta spettacolare. Il fenomeno è legato alla presenza di molecole di carbonio che, quando vengono eccitate dalla radiazione solare, emettono luce in quella particolare lunghezza d’onda. Il risultato è una nube luminosa dal colore intenso, accompagnata da una lunga coda di gas e polveri. Le fotografie scattate dagli astrofotografi mostrano una struttura elegante e ben definita, con una coda che si estende nello spazio per milioni di chilometri.

Destinazione finale: spazio interstellare

Secondo le simulazioni orbitali, la traiettoria attuale potrebbe rappresentare l’unica visita della cometa nel Sistema Solare interno. L’interazione gravitazionale con il Sole funzionerebbe come una fionda cosmica, accelerando fino a spingerla verso l’esterno. Il processo potrebbe richiedere anni, decenni o perfino secoli per completarsi del tutto, ma la direzione sembra segnata. Una volta uscita definitivamente dall’influenza gravitazionale del Sole, la cometa vagherà per milioni o miliardi di anni attraverso la Via Lattea, forse attraversando altri sistemi stellari.