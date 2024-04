Le probabilità di vincere alla lotteria dipendono da diversi fattori, tra cui il tipo di lotteria, la quantità di numeri da scegliere, e il tipo di incastro numerico richiesto. È importante ricordare che le probabilità di vincita possono variare notevolmente a seconda delle regole.

Se pensate le opportunità di vincita siano in generale molto basse avete perfettamente ragione. Ecco perché stiamo per raccontarvi una storia incredibile.

Se vincere grossi premi alla lotteria è statisticamente improbabile, farlo con due distinti biglietti è un evento davvero straordinario. E, come se non bastasse, la vincita è scaturita da biglietti comprati per sbaglio. Una vicenda che, se fosse figlia di una sceneggiatura cinematografica farebbe al più sorridere della fantasia degli autori, ma trattandosi di pura verità non può che lasciare stupiti.

Vince 2 milioni comprando due biglietti uguali nel Maryland

Le probabilità di vittoria alla lotteria sono basse perché il numero di combinazioni possibili è estremamente elevato. Ad esempio, considerando una lotteria in cui si devono scegliere 6 numeri su 49, le probabilità che vengano tutti estratti in un singolo biglietto sono di circa 1 su 13.983.816.

Nonostante la dea bendata, non tutti sono pronti a cambiare vita, come successo a un ragazzo inglese che dopo una vincita milonaria, ha deciso di tornare a lavorare per evitare di annoiarsi.

Probabilmente questo non sarà il caso di uomo del Maryland che ha erroneamente acquistato due biglietti identici per il Powerball ha finito per vincere, esultando due volte. L’uomo di Annapolis, piccola cittadina di circa 40.000 abitanti, ha acquistato i tagliando in un negozio su Bestgate Road e ha utilizzato la funzione replay del terminale della lotteria, che scansiona i vecchi biglietti per i vincitori e stampa nuovi biglietti con gli stessi numeri.

L’uomo non si è reso conto di aver scansionato dei tagliandi che riportavano la stessa identica sequenza numerica, si è reso conto di avere duplicato i biglietti quando, controllando i tagliandi dopo l’estrazione, ha notato che quattro di essi avevano vinto 4 dollari ciascuno ed erano uguali tra loro.

Ma il clamoroso clamoroso colpo di fortuna doveva ancora arrivare. Il giocatore ha detto di essere rimasto scioccato quando ha scansionato un biglietto che corrispondeva ai primi cinque numeri dell’estrazione, guadagnando un premio di 1 milione di dollari. Prima di continuare il controllo dei tagliandi, ha cominciato a sperare che la doppia giocata potesse riguardare anche il biglietto milionario, ma ha chiamato la moglie prima di procedere con il controllo, al fine di condividere la gioia per la vincita.

Una volta terminata la chiamata, il controllo dei biglietti è continuato, fino a scoprire che un secondo biglietto perfettamente identico era stato giocato, portando così al raddoppio della vincita: la coppia potrà così godersi 2 milioni di dollari vinti grazie a un incredibile combinazione del caso.

Come funziona la Powerball negli USA

Il Powerball è una delle lotterie più popolari negli Stati Uniti. I giocatori sono chiamati a scegliere cinque numeri principali su un totale di 69 (noti come numeri bianchi) e un numero Powerball su 26 (noto come numero rosso). Le estrazioni avvengono due volte alla settimana, di solito il mercoledì e il sabato sera. I premi sono assegnati in base a quanti numeri il giocatore è riuscito a centrare durante l’estrazione. Per vincere il jackpot bisogna abbinare tutti e cinque i numeri principali più il numero Powerball. Ci sono però anche premi intermedi, azzeccando una quantità di numeri inferiore.

La contea di Anne Arundel del Maryland, come molte altre aree negli Stati Uniti, offre la possibilità di giocare alla Powerball attraverso rivenditori autorizzati o tramite servizi online approvati, in conformità con le leggi statali e federali sulle lotterie.

Quali sono le vittorie più assurde alla lotteria

Se pensate che casi come quello che vi abbiamo appena raccontato siano più unici che rari dovrete ricredervi. Le cronche, infatti, sono piene di situazioni molto simili e di incredibili coincidenze.

Un uomo americano di nome Pharris Frank, ad esempio, ha intascato 2 milioni di dollari con un biglietto della lotteria nel North Carolina. Fin qui tutto normale, ordinaria fortuna. Dopo soli due anni l’uomo ha ritentato la fortuna alla stessa lotteria, vincendo nuovamente un milione di dollari. Quante sono le probabilità che ciò accada? Pochissime, quasi nulle. Eppure è successo.

La doppia vittoria, infatti, è toccata anche a un fortunato giocatore di Evian, in Francia. Dopo aver vinto un milione alla lotteria EuroMillions, un uomo ha raddoppiato la vincita con una nuova giocata effettuata a distanza di 18 mesi. Insomma, la fortuna sarà anche cieca, ma in alcuni casi pare ci veda benissimo. Come quando premia chi è in difficoltà a causa di un ricovero ospedaliero. Sono casi in cui tutti non possiamo che compiacerci di un colpo di fortuna in mezzo a tanta sfortuna.