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VIRALI 19 AGOSTO 2026

Comprata a soli 68 dollari: la testa 'misteriosa' vale un piccolo tesoro

Redazione Virgilio Video

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Una testa imbalsamata acquistata in un mercatino dell’antiquariato per soli 68 dollari è stata venduta all’asta per 81.000 dollari dopo che si è rivelata essere l’unica testa al mondo di una tigre della Tasmania estinta.

L’acquirente James Cranfield, 38 anni, ha guidato per quattro ore fino alla casa d’aste di Bristol per confermare il proprio sospetto, descrivendo la scoperta come una sorta di Sacro Graal del mondo della storia naturale.

Il suo precedente proprietario l’aveva acquistata in un mercatino di Bristol, divertito dai suoi occhi sporgenti e pensando fosse una semplice testa di volpe. La specie è estinta dal 1936, quando l’ultimo esemplare morì allo zoo di Hobart.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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