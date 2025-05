Il Conclave è uno dei momenti più solenni e misteriosi della Chiesa cattolica. È il processo attraverso il quale i cardinali elettori si riuniscono per eleggere il nuovo Papa, seguendo riti e regole secolari.

In attesa dell’inizio del Conclave per l’elezione del successore di Papa Francesco, ripercorriamo alcuni momenti storici significativi di questo rito. A volte bastano pochi giorni, altre un po’ di più. In momenti storici come questi, normale chiedersi quale sia stato il Conclave più lungo della storia e quanto durerà il prossimo.

Il Conclave più lungo e l’origine del nome

Il termine Conclave deriva dal latino cum clave, che significa “con la chiave”, indicando l’isolamento dei cardinali durante l’elezione papale. Questa pratica ebbe origine nel 1270 a Viterbo, quando, dopo un periodo di vacanza papale di 18 mesi, i cittadini, esasperati dall’indecisione dei cardinali, li rinchiusero nel palazzo papale per costringerli a una decisione sul nuovo Pontefice. È proprio questo il conclave più lungo della storia e si svolse tra il 1268 e il 1271 per ben 33 mesi. I cardinali, riuniti per eleggere il successore di Papa Clemente IV, non riuscivano a trovare un accordo, causando una delle elezioni papali più travagliate. Per forzarli a decidere, i cittadini di Viterbo chiusero i cardinali a chiave nel palazzo papale, ridussero il loro vitto e addirittura scoperchiarono il tetto dell’edificio. Alla fine, fu eletto Teobaldo Visconti, che non era nemmeno cardinale al momento dell’elezione, e che prese il nome di Papa Gregorio X.

Quanto durò il Conclave più corto

Il Conclave più breve della storia si svolse, invece, nella notte tra il 31 ottobre e il 1º novembre 1503, durando circa 10 ore. In quell’occasione, i cardinali elessero Giulio II, noto per essere stato un importante mecenate del Rinascimento. L’elezione avvenne pochi giorni dopo la morte del predecessore, Pio III, che aveva regnato solo per 26 giorni.

Giulio II, al secolo Giuliano della Rovere, era già da tempo una figura influente nella Curia romana e aveva un vasto consenso tra i cardinali. Nonostante ciò, fu necessario un compromesso politico per favorire la sua elezione. Il suo pontificato durò dieci anni e passò alla storia per l’intensa attività politica e militare, oltre che per la promozione delle arti. Fu lui a commissionare a Michelangelo la decorazione della Cappella Sistina.

In quanto tempo fu eletto Papa Francesco

L’elezione di Papa Francesco avvenne durante il conclave del 2013, convocato dopo la storica rinuncia di Benedetto XVI. Fu un evento senza precedenti nei tempi moderni, perché un papa non si dimetteva da circa 600 anni.

Il conclave si aprì il 12 marzo e si concluse il giorno successivo, il 13 marzo, dopo cinque votazioni. Si trattò, dunque, di un’elezione relativamente rapida. La fumata bianca annunciò al mondo l’elezione del cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, il primo Papa non europeo dopo più di mille anni. Scelse il nome Francesco in onore di San Francesco d’Assisi, simbolo di umiltà e povertà.

Dopo la scomparsa di Papa Francesco, la Chiesa è chiamata a eleggere il 267° pontefice della sua storia.

Quante fumate possono esserci in un giorno

Durante il Conclave i cardinali votano due volte al mattino e due volte al pomeriggio. Le schede vengono bruciate dopo ogni sessione di votazione, producendo una fumata nera se non si è raggiunta la maggioranza necessaria o una fumata bianca in caso di elezione del nuovo Papa. Per l’esito positivo del voto servono i due terzi dei Cardinali presenti al Conclave. Generalmente, ci sono due fumate al giorno, una intorno alle 12 e l’altra alle 19, ma se l’elezione avviene al primo scrutinio del mattino o del pomeriggio, la fumata può verificarsi prima di questi orari.