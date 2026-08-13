Con il caldo estivo il condizionatore diventa uno degli apparecchi più utilizzati nelle case, ma alle volte non rinfresca. Può capitare di accenderlo, aspettarsi una stanza fresca e ritrovarsi invece ancora alle prese con afa, umidità e temperature elevate. In alcuni casi il problema è realmente tecnico; in altri, però, dipende semplicemente da come viene utilizzato il climatizzatore.

Uno degli errori più comuni è pensare che abbassare drasticamente la temperatura significhi raffreddare più velocemente l’ambiente. Impostare il telecomando a 18 o 20 gradi non permette necessariamente alla macchina di raggiungere prima un clima confortevole. Se l’obiettivo è troppo distante dalle condizioni reali, il compressore può essere costretto a lavorare più a lungo, con conseguenze sui consumi. Anche recenti indicazioni sull’uso dei climatizzatori sottolineano quanto siano diffuse queste impostazioni estreme.

Il caldo può dipendere anche dall’umidità

Quando in casa ci sono temperature elevate, la sensazione di disagio non dipende soltanto dai gradi indicati dal termometro e dal condizionatore che non rinfresca. L’umidità ha un ruolo importante nella percezione del caldo: un ambiente molto umido può risultare afoso anche quando la temperatura non è particolarmente alta.

In queste situazioni può essere utile utilizzare la funzione dry, cioè la modalità di deumidificazione presente nella maggior parte dei climatizzatori moderni. Durante il processo di raffreddamento, infatti, l’aria passa attraverso una superficie fredda e parte del vapore acqueo condensa, contribuendo a ridurre l’umidità dell’ambiente.

La modalità deumidificatore non deve però essere considerata automaticamente la soluzione migliore in ogni situazione. Il suo funzionamento varia in base al modello e alle condizioni dell’ambiente: quando la temperatura è già relativamente bassa, per esempio, la deumidificazione può risultare meno efficace.

Un altro errore: ignorare filtri e manutenzione

Se il climatizzatore è acceso ma dallo split esce poca aria o l’aria non è sufficientemente fredda, è importante controllare innanzitutto i filtri. Polvere e residui possono ostacolare il passaggio dell’aria e ridurre sensibilmente le prestazioni dell’apparecchio.

Anche l’unità esterna ha bisogno di attenzione. Una batteria condensante sporca o ostruita può compromettere lo scambio di calore e rendere meno efficiente il sistema. La manutenzione periodica è quindi fondamentale soprattutto quando il climatizzatore viene utilizzato per molte ore ogni giorno.

Se invece la macchina continua a funzionare senza riuscire a raffreddare, potrebbe esserci un problema al circuito frigorifero, al compressore, alle ventole, agli scambiatori o ai sensori. In presenza di un guasto non è consigliabile improvvisare interventi sul circuito refrigerante: è necessario rivolgersi a un tecnico qualificato. Anche i manuali di assistenza dei produttori indicano che un apparecchio acceso ma incapace di raffreddare può richiedere un controllo professionale, compresa la verifica di eventuali perdite di refrigerante.

Finestre e tende possono fare la differenza

C’è poi un aspetto che spesso viene trascurato: il condizionatore non può compensare indefinitamente il calore che entra dall’esterno. Durante le ore più calde è quindi utile tenere chiuse persiane, tapparelle o tende nelle stanze esposte direttamente al sole.

Ridurre l’irraggiamento significa diminuire il calore che si accumula su pareti, pavimenti, mobili e superfici vetrate, alleggerendo il lavoro del climatizzatore. Anche limitare l’utilizzo nelle ore più calde di apparecchi che producono calore, come forno e asciugatrice, può contribuire a mantenere più vivibile l’ambiente.

Non lasciare il condizionatore al massimo per ore

Un’altra abitudine poco efficiente consiste nel lasciare il climatizzatore acceso tutto il giorno, anche quando non c’è nessuno in casa. Una soluzione più razionale può essere utilizzare il timer o la programmazione, così da far partire l’apparecchio poco prima del rientro.

Programmare l’accensione con un certo anticipo permette di evitare sia di raffreddare inutilmente una casa vuota che di arrivare in un ambiente rovente costringendo poi il climatizzatore a lavorare al massimo.

In definitiva, quando il condizionatore sembra acceso ma non raffredda, non bisogna pensare subito a un guasto. Prima conviene verificare modalità di funzionamento, temperatura impostata, filtri, circolazione dell’aria e schermatura dal sole. Se dopo questi controlli l’apparecchio continua a non produrre aria sufficientemente fredda, allora è il momento di chiedere l’intervento di un professionista.

Il vero obiettivo, soprattutto durante le giornate più torride, non è trasformare casa in un frigorifero, ma raggiungere una temperatura confortevole e gestire contemporaneamente l’umidità, evitando di consumare energia inutilmente.