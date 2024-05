Spesso ci chiediamo come conservare al meglio il cibo acquistato al supermercato per fare scorta.

Il congelatore è sicuramente un amico prezioso, a patto di conoscere le regole base valide per il trattamento corretto di ogni singolo alimento. Vediamo come congelare la carne senza commettere errori ed entro quanto consumarla per non correre rischi.

Il confezionamento ideale

Per brevità, ci potrebbe venire la tentazione di mettere nel freezer la carne così come l’abbiamo acquistata, cioè nel vassoio del banco frigo o nella carta per alimenti in cui l’ha avvolta il macellaio.

Questa pratica, però, è sbagliata, perchè questi tipi di confezione possono deteriorarsi nel tempo e far passare aria all’interno, facilitando la proliferazione dei batteri.

Secondo gli esperti, il modo migliore per conservare la carne è quello di inserirla negli appositi sacchetti-gelo di plastica, avendo cura di chiuderli ermeticamente prima di riporli nel congelatore.

Regole generali

Secondo l’Istituto Italiano Alimenti Surgelati, la prima regola è quella di preferire la conservazione in congelatore di tagli piccoli, come monoporzioni o fettine, da tenere ben separate le une dalle altre.

Con questo accorgimento, il freddo raggiungerà in modo più veloce ed uniforme anche la parte interna dei pezzi di carne e si potranno scongelare più facilmente solo i quantitativi necessari, senza sprechi.

Importante anche verificare l’efficienza del proprio elettrodomestico, guardando quante stelline vi sono stampigliate e controllando il manuale di istruzioni.

Il tempo di conservazione degli alimenti, infatti, dipende non solo dalla loro tipologia, ma anche dalla qualità del congelatore in cui vengono riposti.

Tempi di conservazione

Anche se viene sottoposto a temperature di -18°, il cibo non rimane commestibile in eterno. Conoscere l’arco temporale entro il quale consumare la carne che abbiamo congelato nel nostro freezer domestico è di fondamentale importanza per non correre rischi per la salute.

Il vano va sempre tenuto pulito ed ordinato, possibilmente senza stiparvi all’interno un numero eccessivo di confezioni.

Se congelati subito dopo l’acquisto, salsicce e macinati freschi si mantengono per 2-3 mesi, la carne di maiale per 4 mesi, quella di bovino per 9, quella di pollo e tacchino fino a 12 mesi.

Anche in questo caso, il termine di conservazione dei singoli alimenti è indicato nel manuale di istruzioni del congelatore domestico.

Per la carne, di qualsiasi tipo essa sia, si consiglia comunque di non superare i due mesi di congelamento prima di consumarla, perchè le sue proprietà organolettiche come colore ed odore potrebbero cambiare, così come il suo sapore.

Per non dimenticarsi le scadenze, è opportuno scrivere il tipo di prodotto conservato e la data di congelamento sugli spazi appositi dei sacchetti-gelo ed apporre delle etichette sugli altri tipi di contenitore.