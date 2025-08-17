Nelle grandi pianure del Colorado, è stata avvistata una scena che sembra uscita da un film horror: conigli con strane escrescenze nere che spuntano dalla testa e dal collo. Alcune sono piccole, ma altre invece sono lunghe, ramificate, simili a corna o tentacoli che trasformano il tenero musetto dell’animale in quello di una creatura mitologica. Non a caso, sul web li hanno ribattezzati “Frankenstein Bunnies”. Ma dietro a questo aspetto bizzarro e un po’ inquietante c’è una spiegazione scientifica ben precisa, che porta dritti a un virus scoperto quasi un secolo fa.

Frankenstein Bunnies scoperti negli Usa: che malattia hanno

Queste strane protuberanze non sono ossa, né nuove appendici nate per caso. Si tratta invece di papillomi cheratinizzati, cioè escrescenze dure e pigmentate formate dalla cheratina, la stessa proteina che compone capelli e unghie negli esseri umani. La causa è un’infezione virale nota alla scienza dagli anni Trenta del Novecento: il papillomavirus di Shope, identificato per la prima volta dal virologo Richard Shope.

Il virus colpisce soprattutto i conigli selvatici nordamericani, in particolare il “cottontail”, molto diffuso nelle praterie degli Stati Uniti. Una volta infettato, l’animale può sviluppare delle escrescenze che variano per forma e dimensione: a volte rimangono piccole verruche rugose, altre volte crescono fino a trasformare il profilo del coniglio in quello di una creatura mitologica.

Il contagio non avviene in modo casuale, ma attraverso insetti che pungono e succhiano sangue, come zanzare, pulci e zecche. In altri casi il virus può diffondersi anche per contatto diretto con altri conigli malati.

Per i piccoli animali, queste escrescenze non sempre rappresentano un pericolo immediato: sono in genere tumori benigni e non provocano dolore. Tuttavia, se si sviluppano in aree delicate, come occhi o bocca, possono compromettere la vista o rendere difficile alimentarsi.

Gli esperti sottolineano che la natura spesso sa trovare un equilibrio: molti esemplari con un sistema immunitario forte riescono a combattere l’infezione, e con il tempo le escrescenze possono regredire spontaneamente. In rari casi, però, il virus può evolvere e portare a forme tumorali più gravi.

Il papillomavirus di Shope può contagiare anche gli umani?

La domanda che in tanti si sono fatti davanti alle immagini dei cosiddetti Frankenstein Bunnies è se questa malattia possa colpire anche l’uomo. La risposta è No. Il papillomavirus di Shope è un virus che riguarda esclusivamente i conigli selvatici e non si trasmette agli esseri umani né agli animali domestici. Avvicinarsi a un coniglio infetto non comporta rischi di contagio, anche se gli esperti consigliano sempre di non manipolare animali selvatici malati per non stressarli ulteriormente.

Anche se non rappresenta un pericolo per l’uomo, questo virus ha avuto un ruolo fondamentale nella ricerca scientifica. Negli anni Trenta, infatti, lo studio del papillomavirus di Shope fu il primo a dimostrare che un virus poteva causare tumori nei mammiferi. Questa scoperta aprì la strada a ricerche cruciali sull’HPV umano (il papillomavirus che colpisce l’uomo), responsabile tra l’altro di tumori come quello al collo dell’utero.

Con il tempo, gli scienziati hanno individuato somiglianze genetiche tra il virus dei conigli e l’HPV umano. Queste ricerche hanno avuto un impatto enorme anche sulla medicina moderna. Grazie alle scoperte derivate dallo studio dei conigli, infatti, è stato possibile sviluppare vaccini contro l’HPV umano, oggi utilizzati in tutto il mondo per prevenire infezioni e ridurre il rischio di tumori.