La conservazione dei cibi, in grado di prolungarne la salubrità e anche la durata, è alla base delle strategie anti spreco. Le stime non sono benevole, infatti si calcola che ogni anno 1/3 del cibo prodotto si butti. Si parla di più di 1 miliardo di tonnellate di generi alimentari.

Il problema è ambientale, con un impatto enorme proveniente dai gas serra emessi, combinati all’impoverimento delle risorse. Ma è anche economico, con una spesa che si aggira sui 1000 miliardi di dollari l’anno, gettati, in modo letterale, nella spazzatura.

I dati provenienti da fonti autorevoli individuano anche i settori dove lo spreco è maggiore. Un buon 60% deriva dall’ambito domestico, il 28% dalla ristorazione e il 12% dalla vendita al dettaglio. E quindi, il problema più “grave” deriva dalle nostre case.

Ma come fronteggiarlo e ridurre sia la quantità di cibo buttato, sia migliorare il nostro budget a fine mese? La risposta è semplice, ossia acquistando le quantità utili al fabbisogno della nostra famiglia, senza eccessi, ma anche conservando gli alimenti in modo corretto.

Come si conservano gli alimenti in frigo

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici più utili del nostro vivere quotidiano, in grado di rallentare il deperimento degli alimenti. Se adoperato nel modo corretto, riponendo i cibi nelle zone adeguate, ci può aiutare a ridurre gli sprechi, mantenendo i cibi freschi.

Ad esempio, il latte non andrebbe mai riposto negli spazi della porta, dove la temperatura varia ogni volta che apriamo. Per mantenerlo senza che inacidisca, sistemiamo le bottiglie nei ripiani superiori in fondo, dove le variazioni sono inferiori e i gradi sono più stabili.

Se abbiamo frutti di bosco, mai lasciarli ammassati, per evitare che si schiaccino e vadano a male subito. L’ideale è disporli in contenitori ampi dove non si possano sovrapporre, adagiati su un foglio di carta assorbente, per trattenere l’umidità in eccesso.

In generale, frutta e verdura hanno un cassetto apposito dove temperatura e aria circolano in modo da garantirne la freschezza. Ma occhio, perché banane e mele, che producono etilene e accelerano la maturazione, dovrebbero essere tenute lontane da altri vegetali.

Per quanto riguarda la frutta secca, il freddo del frigo rallenta l’irrancidimento dei grassi, per cui possiamo conservarla sui ripiani. Va però sistemata in contenitori ermetici, in modo che non entri in contatto con l’umidità, ma anche con gli odori.

Se parliamo di aromi, il frigo ne è pieno, ma alcuni cibi più sensibili dovrebbero essere riposti in modo da non assorbirli. Ne è un esempio il formaggio, che va avvolto in carta alimentare traspirante, poi alloggiato in un contenitore di vetro per evitare contaminazioni.

La carne e il pesce hanno il loro cassetto apposito nel frigorifero, dove la temperatura più bassa ne garantisce la tenuta. L’ideale è sigillare questi alimenti in contenitori ermetici o pellicola che evitano sgocciolamenti e contaminazioni. E sempre separare il crudo dal cotto.

Il trucco dello zenzero funziona?

Lo zenzero è una radice dalle mille proprietà, inclusa quella antimicrobica, ma spesso gli si attribuisce un potere conservativo errato. Non esistono evidenze scientifiche che dimostrino che, se lasciato accanto a frutta e verdura, abbia capacità preservanti di questi alimenti.

In commercio si possono trovare carte e supporti trattati con olio essenziale di zenzero, che possono ridurre la crescita microbica. Vero, ma di solito questi elementi contengono anche ulteriori componenti antibatteriche e sono testati in laboratorio per garantirne la sicurezza.

Lo zenzero fresco, al contrario, non ha prove a carico di presunti benefici preservanti: in compenso è ottimo per varie ricette e per deliziose tisane digestive.