Gli sprechi alimentari sono un problema serio, che ogni anno porta a conteggi salati a livello di budget di spesa. Ma occhio, perché una conservazione errata dei cibi può favorire la proliferazione batterica, rendendo gli avanzi pericolosi a livello salutare.

Il rischio è tutt’altro che raro, visto che negli Stati Uniti ogni anno si conta 1 americano ogni 6 che finisce intossicato a causa di cibi alterati o non conservati nel modo corretto. Ma anche in Europa i casi non sono pochi, con le salmonellosi in cima alla lista delle contaminazioni.

Se il tentativo è quello di buttare il meno possibile, un modo sensato e più che giusto per non sprecare, bisogna anche prestare cura allo stoccaggio degli alimenti. Le quantità, i modi e i tempi variano a seconda dei cibi, per cui mai sottovalutare queste variabili.

Ci sono infatti cibi più sensibili a contaminazioni di muffe, lieviti e attacchi batterici, mentre altri sono più resistenti e hanno tempi di conservazione più lunghi. E quindi è importante fare le giuste distinzioni e capire le modalità adeguate per ogni singolo alimento.

Come conservare la pizza

La pizza è uno degli alimenti più graditi sulle tavole del mondo, però andrebbe consumata in fretta, in quanto è un cibo a rischio di proliferazioni batteriche. La regola è mai lasciarla più di due ore sul top della cucina a temperatura ambiente, specie con condimenti umidi.

Le fette di pizza avanzate dovrebbero essere riposte subito in frigorifero, alloggiate in un contenitore di plastica chiuso. In questo modo potremo tenerla al fresco per 3 o 4 giorni, dandole una ripassata in padella o in forno per scaldarla prima di mangiarla.

I frutti di mare: occhio alle contaminazioni

Un cibo delizioso ma sensibile alle contaminazioni è il pescato, o per meglio dire, i frutti di mare, grandi protagonisti dei menù di pesce. Se avanzano e subiscono una seconda cottura, la consistenza varia. Il rischio è infatti che diventino gommosi e perdano sapore.

Ma, se conservati in modo adeguato, possono mantenersi salubri per un paio di giorni. Gli avanzi cotti, andrebbero versati in un vasetto ermetico con il loro sughetto filtrato. Il contenitore va posizionato nella parte bassa del frigo, dove la temperatura è stabile.

La conservazione errata degli spinaci

Gli spinaci sono un superfood irrinunciabile, parola di Braccio di Ferro. Ma i nitrati, innocui, che li compongono, possono trasformarsi in nitriti, tossici, se li conserviamo male. Se non li mangiamo subito dopo la cottura, è suggerito un raffreddamento rapido.

L’ideale è travasarli in un contenitore ermetico da sistemare in frigo, per riscaldarli e consumarli il giorno dopo. Al contrario, va evitata la conservazione a temperatura ambiente, che stimola la proliferazione batterica, rendendo questo alimento meno salubre.

Come riscaldare il pollo avanzato

Se in frigo abbiamo qualche rimanenza di pollo, possiamo riscaldare gli avanzi in forno, in padella o nella friggitrice ad aria. Va invece evitato il microonde, che tende a seccare la carne, rendendola troppo asciutta e disidratando le fibre interne.

Il metodo per conservare il pollo cotto è in frigo, alloggiato in un contenitore ermetico, ad una temperatura sotto i 4 °C, oppure surgelato in freezer. In ambo i casi il pollo deve essere non caldo ma a temperatura ambiente.

Se congelato, il pollo resiste fino a 5 mesi. Al momento di scongelarlo, evitiamo di lasciarlo fuori dal frigo, ma cuociamolo subito in forno o in padella, mantenendo l’interno ad almeno 80 °C. In questo modo eviteremo gli attacchi batterici e, soprattutto, la pericolosa salmonella.