Quando davvero la polizia ‘non ti molla’: un agente è rimasto attaccato al tetto di una vettura di contrabbandieri in fuga per 40 chilometri prima che una pattuglia intervenisse e fermasse i delinquenti. E facesse scendere sano e salvo il poliziotto.

In fuga a 100 km/h ma l’agente non molla

Secondo la polizia, l’inseguimento è scattato dopo che gli agenti avevano ricevuto informazioni sul trasporto di un carico di prodotti a base di tabacco vietati, diretto da Bengaluru verso Coimbatore, in India. Una pattuglia ha individuato il SUV e gli agenti hanno tentato di fermarlo.

Un vice-ispettore stava parlando con gli occupanti attraverso il finestrino aperto quando il conducente ha alzato il vetro, intrappolando la mano dell’agente Velmurugan, per fare poi retromarcia e darsi alla fuga.

Velmurugan, che si stava appoggiando al tetto del veicolo, vi è salito sopra per non farsi investire non appena questo ha iniziato a muoversi, aggrappandosi alle barre mentre il conducente accelerava per scappare.

Il SUV ha percorso oltre 40 chilometri , raggiungendo, secondo quanto riferito, velocità superiori ai 100 km/h sulla superstrada Salem-Kochi.

Gli agenti hanno allertato la National Highways Authority of India e un’ambulanza è stata inviata a seguire l’inseguimento, per via dei timori riguardo all’incolumità di Velmurugan. Proprio dall’ambulanza sono state riprese le immagini della fuga.

La pattuglia provvidenziale

L’inseguimento è terminato nei pressi dell’incrocio di Mangalam, nel distretto di Tiruppur, dopo che la polizia ha coordinato un’altra pattuglia per bloccare il veicolo. I tre occupanti hanno abbandonato il SUV e tentato la fuga a piedi, ma sono stati inseguiti e arrestati.

La polizia ha riferito che dal veicolo sono stati recuperati circa 230 kg di prodotti a base di tabacco “gutkha”, la cui vendita è vietata.

Il capo della polizia del Tamil Nadu, il dottor Mahesh Kumar Aggarwal, ha successivamente elogiato Velmurugan – incolume – per il suo coraggio, la prontezza di spirito e la dedizione al dovere.

Video tratto da: IPA / KameraOne